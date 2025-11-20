El sector eólico lamenta la alarma que causan algunos proyectos «sin sentido» de empresarios de fuera de Cantabria

La Asociación Eólica de Cantabria celebró ayer su asamblea anual, en la que repasó los avances del sector en la comunidad autónoma en los ... últimos doce meses, defendió el desarrollo de los proyectos que son ambientalmente viables y reconoció la necesidad de hacer «autocrítica» ante la sociedad, porque no todos los parques que se han comenzado a tramitar cumplen con los requisitos mínimos. El presidente de la entidad, Agustín Valcarce, apuntó que los promotores cántabros están trabajando en parques serios que apuestan por «maximizar el retorno económico» a las zonas rurales y ser un motor de desarrollo en lugares en riesgo de despoblación. Sin embargo, también reconoció que han proliferado otros «proyectos sin sentido» impulsados desde fuera de la comunidad autónoma y que son los que más rechazo han generado por su elevado impacto.

En este sentido, puso el ejemplo del parque eólico que pedía instalarse al norte de Burgos y crear una infraestructura de evacuación de la electricidad hasta la subestación de El Astillero, sobre el que el Gobierno de Cantabria ya emitió un informe desfavorable. Frente a la «avalancha» de proyectos que se han puesto sobre la mesa, Valcarce asegura que actualmente solo son viables «ocho o nueve». Con esos números, «seríamos aún una de las comunidades autónomas con menos parques».

Hizo autocrítica, pero también lamentó las resistencias que han surgido al desarrollo eólico en Cantabria, algo que «no es un capricho», sino una necesidad, teniendo en cuenta que actualmente la región solo genera el 15% de la energía que consume. «Cantabria tiene un solo parque eólico frente a los 150 de Galicia, pero esta es la única comunidad autónoma en la que todos los parques en tramitación están recurridos y judicializados. Y no porque no haya sitios en Cantabria con condiciones ambientales para esta energía», lamentó el responsable de esta patronal, que insiste en que, teniendo en cuenta que esta tierra no es idónea para la instalación de placas solares, la única salida es el autoconsumo, mejorar la eficiencia y la energía eólica.

Por último, varios promotores cántabros también manifestaron su malestar por las trabas -sobre todo relacionadas con falta de agilidad- que encuentran en ciertas áreas de la Administración regional a la hora de hacer avanzar los expedientes y que han hecho que las cosas «no hayan ido como se pensaba».

En cualquier caso, entiende que se ha producido un cambio de tendencia desde la llegada del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP), donde sí ven una «apuesta decidida por las renovables». Especialmente desde la Consejería de Industria. Su titular, Eduardo Arasti, también participó ayer en la asamblea de esta asociación y adelantó que se ha implantado una nueva forma de trabajo, encargando a la Dirección General de Energía las labores de coordinación con el resto de áreas: Medio Ambiente, Biodiversidad, Patrimonio, Cultura... E introduciendo a los promotores en esos grupos de trabajo en los que, sin embargo, no están los colectivos que se oponen a los parques eólicos. «No es una idea brillante, pero sí es eficaz y no se ha hecho hasta ahora», resumió.

El consejero aprovechó para hacer un repaso a la situación de los parques eólicos y actualizar el calendario de inicio de obras y puesta en funcionamiento de nuevos proyectos, que se va retrasando con cada nueva traba judicial. Así, recordó que ya hay siete parques -entre ellos el que está en marcha de El Escudo- que cuentan con permiso de construcción y otros seis que están trabajando en los trámites ambientales. Estos suman 453 megavatios, aún lejos de los 700 que permitirá la norma autonómica que verá la luz el año que viene. De alcanzarse esa potencia, Cantabria podría generar con los molinos la mitad de la energía que consume al año.