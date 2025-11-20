El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la entidad, Agustín Valcarce, y el consejero Arasti. Alberto Aja

El sector eólico lamenta la alarma que causan algunos proyectos «sin sentido» de empresarios de fuera de Cantabria

Los promotores cántabros afirman que no todas las áreas del Gobierno de Buruaga reman a favor y que los «ocho o nueve» parques que avanzan se convertirán en un motor para las zonas rurales

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Asociación Eólica de Cantabria celebró ayer su asamblea anual, en la que repasó los avances del sector en la comunidad autónoma en los ... últimos doce meses, defendió el desarrollo de los proyectos que son ambientalmente viables y reconoció la necesidad de hacer «autocrítica» ante la sociedad, porque no todos los parques que se han comenzado a tramitar cumplen con los requisitos mínimos. El presidente de la entidad, Agustín Valcarce, apuntó que los promotores cántabros están trabajando en parques serios que apuestan por «maximizar el retorno económico» a las zonas rurales y ser un motor de desarrollo en lugares en riesgo de despoblación. Sin embargo, también reconoció que han proliferado otros «proyectos sin sentido» impulsados desde fuera de la comunidad autónoma y que son los que más rechazo han generado por su elevado impacto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fontanero de Santander que te cobra 2.000 euros por instalarte una caldera y luego, ni instalación ni caldera
  2. 2

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  3. 3

    Madrid-Santander en 34 minutos
  4. 4 La rotonda de Valdecilla Sur se convierte en un gran lago a causa de la tromba de agua
  5. 5

    Muere un operario en un accidente laboral en el polígono de Barros
  6. 6

    El aire ártico trae esta madrugada las primeras nevadas: «Lo más fuerte será del jueves al viernes»
  7. 7

    Las constructoras cántabras ven «difícil» optar a la millonaria obra del puente de Requejada
  8. 8 Fito y Fitipaldis arrancan nueva gira en Santander y Los Tupper celebran 30 años
  9. 9

    El Puerto descarta recuperar las concesiones de las empresas de Raos y su traslado a La Pasiega
  10. 10

    Comienzan las obras de la esperada variante de Renedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El sector eólico lamenta la alarma que causan algunos proyectos «sin sentido» de empresarios de fuera de Cantabria

El sector eólico lamenta la alarma que causan algunos proyectos «sin sentido» de empresarios de fuera de Cantabria