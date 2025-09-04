El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de manifestantes en favor de Palestina y en contra de Israel invade la carretera al paso previo del pelotón por la meta situada en la Gran Vía de Bilbao. EFE

Máxima preocupación por las protestas contra Israel convocadas en Cantabria

Después de las inéditas imágenes de ayer en Bilbao con la suspensión del final de la etapa, hoy habrá movilizaciones en Laredo, La Cavada y Los Corrales al paso del pelotón por la región

DM .

DM .

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:26

Después de las inéditas imágenes protagonizadas ayer por las protestas contra Israel en el paso de la Vuelta por Bilbao, donde se suspendió el final ... de la etapa, este jueves en Cantabria también hay previstas movilizaciones por la participación del equipo Israel en la carrera y en favor del pueblo palestino. Unas protestas que están convocadas ya hoy, a las 13.00 horas, en la salida de Laredo; al paso por La Cavada (sobre las 15.30) a las 16.30 en el primer paso por Los Corrales y, a las 16.50, en el Alto de Brenes.

