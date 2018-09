Consternación por el asesinato de Celia Barquín DM Las reacciones a la muerte de la joven golfista cántabra se han sucedido a lo largo de la mañana en todos los ámbitos de la sociedad ÁLVARO G. POLAVIEJA Santander Martes, 18 septiembre 2018, 12:49

El deporte español se ha despertado esta mañana conmocionado por la inesperada muerte de la golfista cántabra Celia Barquín, de 22 años. Un triste suceso que ha generado todo tipo de reacciones tanto desde el mundo del golf como de otros estamentos sociales y deportivos.

El ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, ha lamentado hoy la muerte de la jugadora de golf, de la que ha dicho que «tenía una gran proyección como deportista». «Su pérdida nos deja rotos», afirmó en la cuenta en Twitter del ministerio, tras recordar que Barquín «este año ya había conseguido el título de campeona de Europa individual». El ministro quiso mandar un mensaje a los allegados de la joven: «Un abrazo de ánimo para su familia y amigos y para toda la familia del deporte», añadió.

⚫️José Guirao, ministro de @culturagob: "Celia Barquín tenía una gran proyección como deportista, este año ya había conseguido el título de campeona de Europa individual, su pérdida nos deja rotos. Un abrazo de ánimo para su familia y amigos y para toda la familia del deporte". pic.twitter.com/pIpuXgRqXJ — MCD Cultura y Deporte (@culturagob) 18 de septiembre de 2018

La secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, también se unió al pesar por la muerte de la jugadora: «Lamentamos profundamente la pérdida de la joven promesa del golf español Celia Barquín. Desde el Consejo Superior de Deportes queremos enviar nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos».

El Comité Olímpico Español también se ha pronunciado a través de su presidente, Alejandro Blanco, quien se ha declarado «profundamente consternado por la tragedia que llega desde Estados Unidos». «Todo nuestro apoyo y solidaridad para la familia de Celia Barquín y la del golf español en un momento tan duro», agregó Blanco.

El mundo del golf también ha reaccionado a la noticia del asesinato de la joven cántabra. La profesional Azahara Muñoz, junto a una foto de ambas, declaró en Twitter: «Despertarme con la noticia de que Celia ya no está con nosotros me rompe el corazón. Este mundo es tan maravilloso y tan duro a la vez. Mi más sentido pésame a la familia.... nunca te olvidaremos Celia. Algún día nos volveremos a ver».

Despertarme con la noticia de que Celia ya no está con nosotros me rompe el corazón. Este mundo es tan maravillosa y tan duro a la vez. Mi más sentido pésame a la familia.... nunca te… https://t.co/9o4TKTyqIJ — Azahara Munoz (@AzaharaGOLF) 18 de septiembre de 2018

No han sido las únicas muestras de dolor que se han producido a nivel nacional. El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha lamentado este martes el asesinato de la golfista española de 22 años y se ha solidarizado con su familia, amigos y compañeros. A través de un mensaje en la red social Twitter, el líder de la formación naranja ha transmitido «todo» su «apoyo y cariño» a los familiares, amigos y compañeros de la joven por esta «terrible noticia». «Descanse en paz la joven Celia», ha expresado Rivera, quien ha señalado que espera «que caiga sobre su asesino todo el peso de la ley».

⚫️ Qué terrible noticia. Descanse en paz la joven Celia y todo mi apoyo y cariño a sus familiares, amigos y compañeros. Espero que caiga sobre su asesino todo el peso de la ley. https://t.co/OvN4x7w0F2 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 18 de septiembre de 2018

Reacciones en Cantabria

En el ámbito local también se han sucedido diversas reacciones a la muerte de Celia Barquín. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha lamentado en redes sociales la muerte de la joven golfista cántabra. En un mensaje en la red social Twitter acompañado de la fotografía de la joven, el presidente regional destaca que su muerte es una «tremenda tragedia». «Celia era una extraordinaria estudiante, deportista y persona. Estamos consternados. DEP», se recoge en el tweet que ha publicado Revilla.

Tremenda tragedia. Celia era una extraordinaria estudiante, deportista y persona. Estamos consternados. DEP.https://t.co/1d6pa821K9pic.twitter.com/spkldOcrDd — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) 18 de septiembre de 2018

El delegado del Gobierno en la región, Pablo Zuloaga, también ha querido transmitir sus condolencias a la familia y amigos de la joven cántabra desde su cuenta de Twitter: «Consternado por la trágica muerte de la golfista cántabra Celia Barquín, presuntamente asesinada en EE.UU. Mis condolencias para la familia y amigos de esta joven promesa, natural de Puente San Miguel, que estudiaba Ingeniería Civil en Iowa.»

Consternado por la trágica muerte de la golfista cántabra Celia Barquín, presuntamente asesinada en #EEUU. Mis condolencias para la familia y amigos de esta joven promesa, natural de #PuenteSanMiguel, que estudiaba Ingeniería Civil en Iowa. #DEPhttps://t.co/AILQbkBkRn — Pablo Zuloaga (@Pablo_Zuloaga) 18 de septiembre de 2018

Asimismo, el diputado por Ciudadanos Rubén Gómez también ha transmitido sus condolencias a través de su cuenta de Twitter: «Mis más sinceras condolencias a familia y amigos. DEP.»

Mis más sinceras condolencias a familia y amigos. DEP https://t.co/BcXVBXMEIJ — Rubén Gómez (@rubn_gomz) 18 de septiembre de 2018

El Ayuntamiento de Puente San Miguel, por su parte, de donde era oriunda la joven golfista cántabra, ha recibido la noticia esta mañana con gran consternación. Pablo Diestro, alcalde del consistorio, que ha convocado una concentración hoy a las 12:00 horas y que decretará tres días de luto oficial por el asesinato de su paisana, ha afirmado que la noticia ha sido un «mazazo». «Ha sido un mazazo impresionante. Además, con el carácter que tenía ella, trabajadora, buena estudiante... Era una chica supercompleta. Es una noticia muy, muy trágica», ha lamentado.

Su familia -sus padres y un hermano- viven en el barrio de La Soloba. El alcalde le ha enviado esta mañana un mensaje para trasladarle sus condolencias y ponerse a su disposición para lo que necesiten. «Era una chica que cuando estaba por aquí siempre la veías haciendo deporte, estudiando, siempre muy centrada en sus cosas. Iba a la suyo, no se metía con nadie», ha afirmado Diestro, quien no puede entender «la motivación de esta barbarie».

La Federación Cántabra de Golf también se ha pronunciado respecto al trágico suceso. El organismo, a través de su página web, ha transmitido su pésame a las familia y a los amigos de Celia Barquín, a la que califican como una de las jóvenes promesas del golf español, «que ya había dado que hablar en este 2018» con triunfos en torneos como el Big 12 Women's Championship con su universidad y el Campeonato de Europa Individual femenino 2018 disputado el pasado mes de julio en el Penati Golf Club de Eslovaquia.

También Ruth Beitia ha lamentado la pérdida de Celia Barquín en sus redes sociales, por cuya muerte se ha mostrado «consternada·

Consternada con la noticia del asesinato de la golfista Cántabra Celia Barquín en EEUU. D.E.P. el mayor de los abrazos a su familia. — Ruth Beitia vila (@Ruthypeich) 18 de septiembre de 2018

Con una foto de Celia en un lance propio del golf ha acompañado su pésame el piloto Dani Sordo, también de Puente San Miguel

Dolor por la muerte de Celia Barquín. Terrible perder a una joven como ella de esa manera. Mi más sentido pésame y apoyo a su familia y amigos. pic.twitter.com/lHfFHImXHe — Dani Sordo (@DaniSordo) 18 de septiembre de 2018

Otras reacciones

No han sido las únicas reacciones a la noticia del asesinato de la golfista cántabra. Numerosos deportistas y organismos deportivos han querido transmitir a su familia sus condolencias por la trágica noticia. La Liga, por ejemplo, ha recordad a Celia Barquín con un breve pero emotivo mensaje: «Descansa en paz, Celia Barquín. Nunca olvidaremos tu sonrisa.»

Descansa en paz, Celia Barquín



Nunca olvidaremos tu sonrisa 🙏pic.twitter.com/7am7ZoEbah — LaLiga4Sports (@LaLiga4Sports) 18 de septiembre de 2018

El Consejo Superior de Deportes se ha sumado a los organismos oficiales que han lamentado la triste noticia y ha mantenido un minuto de silencio antes de comenzar su sesión de trabajo de este martes.

La Real Federación Española de Balonmano ha trasladado a la familia y amigos de la joven cántabra su pésame

La tragedia golpea a la familia del deporte español tras conocerse el asesinato en Estados Unidos de Celia Barquín, una de las golfistas más prometedoras de nuestro país.

Nuestras condolencias a la familia y amigos @rfegolf@deportegob@myd_csd@COE_es

DEP pic.twitter.com/k0n7Mi3OVh — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) 18 de septiembre de 2018

Destacados golfistas del panorama nacional como Pedro Oroil también han reaccionado a la noticia del asesinato de Barquín: «Menuda desgracia. D.E.P Celia». La también golfista María parra Duque ha publicado en Twitter el siguiente mensaje: «Que injusta la vida... no me lo puedo creer! DEP Celius».

Deportistas de otras disciplinas como el karateka Damian Quintero han reaccionado a la noticia, que saltaba a primera hora de la mañana: «Terrible, sin palabras. Un fuerte abrazo a familia, amigos y al golf español @rfegolf. Celia Barquín, DEP.»

También Sergio Llul, jugador del Real Madrid de Baloncesto ha expresado su consternación

Consternado por esta tragedia que golpea a todo el mundo del deporte. Mi más sinceras condolencias y todo mi apoyo para la familia de Celia Barquín en estos momentos tan duros. pic.twitter.com/rfqYxitrdt — Sergio Llull (@23Llull) 18 de septiembre de 2018

La Universidad de Iowa, centro donde la joven cántabra cursaba ingeniería civil, también ha manifestado su consternación por la pérdida de la joven golfista cántabra: «Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.» - ISU Athletics Director Jamie Pollard»