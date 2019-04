Bolos Roper confirma sus dos fichajes Óscar birla ante sus compañeros en el partido de ayer en Renedo. / Antonio 'Sane' Gerardo Castanedo adelanta las operaciones de Domínguez y Carlos Gandarillas, que se comprometen con los de Maliaño por dos años BORJA CAVIA Santander Lunes, 22 abril 2019, 10:32

Al final Gerardo Castanedo, presidente de Roper Bahía Real, no quiso esperar más y a primera hora de la mañana del domingo cerró los fichajes de Manuel Domínguez y Carlos Gandarillas por la peña de Maliaño. Los jugadores se han comprometido con el cuadro camargués para jugar durante las dos próximas temporadas. Tras conocerse la salida de Carlos García con destino a Iguña, el máximo mandatario de Roper se puso en contacto con Manuel Domínguez para conocer su situación contractual y mostrar su interés. Tras las primeras conversaciones, y aunque estaba previsto que el fichaje no se cerrase hasta este lunes, Castanedo ha querido acelerar a operación para intentar cerrar cuando antes la plantilla.

Situación parecida se ha dado con Carlos Gandarillas. Tras surgir los rumores acerca de un posible interés de los de Maliaño, el presidente de Roper no quiso hacer nada hasta que no se disputase el duelo entre Sobarzo y su equipo jugado el sábado. Tras el mismo y hablar con el jugador, a primera hora de la mañana del domingo cerraba la incorporación del ex de Peñacastillo.

Tras una época difícil en la que incluso llegó a estar comprometida la supervivencia de la entidad, Roper vive ahora momentos de estabilidad tras la llegada de Bahía Real como patrocinador, por lo que sus dirigentes no han querido esperar para cerrar la plantilla de cara al próximo curso. Los bolistas de la partida actual ya conocen que serán dos los jugadores que se incorporarán, aunque de momento no se ha confirmado ninguna salida.

A priori Jaime García, quinto hombre esta campaña, será el hombre que abandone Roper, quedando un quinteto de bolistas para cuatro plazas. De momento, Castanedo no se atreve a aseverar quiénes serán titulares y quién se quedará en el banquillo, aunque todo apunta a que será Fernando Ocejo. «Tendremos cinco jugadores y los que estén mejor jugarán».

Confirmadas las llegas de Gandarillas y Domínguez, Roper va a reunir a tres de los cuatro campeones ligueros el pasado curso en Peñacastillo, con la compañía de bolista ya consumado en la élite como el actual jugador de Ribamontán. El de Meruelo, tras pasar por Peñacastillo, la Bolística o Sobarzo afronta su segunda etapa en Loredo.

Noja empata en Renedo

Además de fichajes en la jornada dominical se completó la sexta jornada de liga, en la que Hermanos Borbolla se dejó otro punto por el camino en Renedo después de un buen partido de ambas cuadrillas y en el que además se vivió un duelo fratricida entre los hermanos Lavid.

Un duelo con seis cierres en el que los locales acertaron con el emboque y en el que los costeros fueron mejores a bolos desde los catorce metros. Al revés de lo que ocurriera en Maliaño, los de Piélagos colocaron el cachi a la mano y fueron capaces de acertar en más ocasiones que su rival. Sigue la buena racha de los de Pedro Mazorra, que salen reforzados de la doble jornada tras puntuar ante uno de los grandes.

En el otro partido disputado por la mañana, Casa Sampedro barrió del corro a La Rasilla, que parece haber entrado en una pequeña crisis de resultados, todo lo contrario que los de Torres. Otra peña que no acaba de arrancar es Riotuerto, que se salió de su senda del empate en Comillas, donde se adelantó en el primer chico para luego no volver a sumar más. Los de Los Tilares han sido el único conjunto que ha sumado los cuatro puntos en liza en la jornada doble de Semana Santa.

Cerró la jornada el duelo de San Felices, en el que J.Cuesta dejó un poco más colistas al equipo local.