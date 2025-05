Un coche junto a otros seis más

Es uno de los nombres ilustres del Rallye Festival Hoznayo. El gallego Víctor Senra (La Coruña, 1984) ya es el tercer año que viene ... a correr a la localidad cántabra. «Lo pasamos en grande, hay una infinidad de coches, el público...». De esa infinidad de coches, siete llevan su firma. Uno, el suyo, un Hyundai WRC como el de Dani Sordo. Y otros seis, de clientes a los que asiste su equipo en carrera. Porque Víctor Senra se dedica a la compraventa de este tipo de coches.

Senra ejerce de buen gallego. Mejor no hablar de dinero en una afición que mueve muchos miles de euros. «Es una afición cara. Depende de cómo lo lleve cada uno». Él está especializado en la flor y nata del asunto. Los WRC, los coches 'pata negra' del Mundial de rallies. Y además, los originales, mientras que muchos de los automóviles que se pueden ver en este Rallye Festival Hoznayo son réplicas. «Los que han tenido los pilotos del Campeonato del Mundo». De los que ha tenido entre manos, no se atreve a señalar uno especial. «No sé decir cuál».

Senra rueda en este Rallye Festival Hoznayo con el Hyundai WRC. Igual al del piloto cántabro Dani Sordo. «Este es el mío, personal, con el que corro. Los demás, los compro, los arreglo y los vendo». Coches que cuestan mucho dinero. «Tienen su precio», apunta Senra. «Y hay clientes caprichosos. Hay de todo». A los otros seis clientes suyos que están en Hoznayo «les asistimos» en la prueba.

El perfil de los clientes interesados en coches de tan alta alcurnia es de lo más variado. «Hay gente que ya sabe conducir. Pero también hay novatos», señala. A esos «les enseñamos nosotros lo que podemos». Pero el nuevo dueño de estas máquinas debe ser consciente de que no es un coche normal. «Son coches muy distintos a los de calle. No tienen nada que ver, no hay comparación posible». Aunque en el fondo, el principal objetivo es el mismo. «Lo más importante es que lo disfruten. Y listo».