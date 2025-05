Reconoce que lleva «quince años y medio sin correr». Lo mismo que su Porsche 911 GT3 R 40. Pero Eloy Entrecanales (Labarces, 1971) no puede ... estar más ilusionado. Debuta en el Rallye Festival Hoznayo.

-¿Por qué se ha decidido a participar?

-He puesto el coche a punto y por hacerle el honor. Llevo 15 años y medio sin correr, los mismos que el coche parado. Y por apoyar a la organización. Soy de la familia de la Granja Cudaña, uno de los patrocinadores y la encargada de la leche que beberá Ari Vatanen.

-¿Qué coche conduce en Hoznayo?

-Es un Porsche 911 GTR3 R 40. Es de 2006 y tiene sucesivas evoluciones. Le hemos levantado un poco y aflojado las barras estabilizadoras. Para hacerlo más flexible y fácil de llevar y más fácil para mí (risas). Su evolución ha sido grande en cuanto a motor y electrónica. Son 556 caballos y suena como un Fórmula 1. Va a impresionar al público. Aunque he de decir que es el coche más difícil que he conducido en mi vida.

-¿Qué supone un evento como este de Hoznayo?

-A mí lo que me sorprende es la capacidad de unir todas las épocas. No podríamos disfrutar de estos coches si no fuera por esto. Estarían guardados en garajes.

-De lo que ha visto, ¿con qué se queda?

-Es muy difícil elegir, pero había pensado, por ejemplo, en un BMW M3. ¡Pero mi Porsche dará que hablar! (más risas).

-¿Volverá el año que viene?

-Supongo... Aunque dependerá de más cosas.