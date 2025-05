Atento con todo el mundo y con una amabilidad exquisita, Ari Vatanen ejerció esta mañana en Hoznayo como lo que es. Una auténtica estrella del ... motor. El finlandés, todo un campeón mundial y con cuatro títulos del Dakar en su palmarés, es la estrella invitada en el Rallye Festival Hoznayo. Esta tarde, junto a su copiloto, Fabrizia Pons, pilotará un Peugeot 205 T16, y se estrenará en este Rallye. No en Cantabria, porque ya corrió aquí, hace muchos años, en el Rally Firestone de 1980.

«Estoy muy feliz de estar aquí», señalaba el finlandés, de 73 años. «Quería venir. Será un fin de semana de pasión y con mi familia de los aficionados al motor». Vatanen, ayudado en esa primera traducción por su hija Tua, destacó «el amor y la autenticidad de la gente. En Argentina lo llaman 'buena onda'».

No hay muchos eventos similares al de Hoznayo, incluso «a nivel mundial». Y Vatanen destacó su importancia de cara a las «nuevas generaciones», para que se sigan llevando a cabo. En las pocas horas que lleva en Hoznayo, Vatanen ya ha podido pulsar el ambiente. «Estos eventos son como una sesión familiar de amigos, en los que disfrutar de la pasión que todos tenemos por el motor». A sus años y con ese palmarés, señaló que no viene al Rallye Festival Hoznayo «por imagen o por dinero. Eso ya no me hace falta. Vengo por el público y por la pasión».

Esa constante referencia a la pasión, a la amistad, al cariño de los aficionados tiene mucho que ver con un fuerte accidente que sufrió en Argentina. «Afortunadamente, me recuperé de una pieza». Así que Vatanen se toma la vida después de eso «como una segunda oportunidad».

Vatanen correrá en Hoznayo con un Peugeot 205 T16 cedido por la familia Garrido. Una marca a la que ha estado muy vinculado durante muchos años de su carrera deportiva. Se reencontrará con este modelo en Hoznayo. «Lo estrené en Córcega. En sus inicios era un coche bastante peligroso», apuntaba. «Pero si no crees en el coche, no te va a responder. Si crees en lo que pilotas, te va a responder».

La estrella de este Rallye Festival Hoznayo también aparece en el cartel oficial de la prueba, bebiendo un vaso de leche. Cudaña es una de las empresas patrocinadoras y la que suministrará esa leche con la que Vatanen acostumbraba a celebrar sus victorias. Y aún más. «En un restaurante francés me preguntaban que por qué pedía leche en lugar de otra bebida, y yo respondía que la leche es más saludable y que te ayuda a crecer», apuntaba entre las risas de todos los presentes.