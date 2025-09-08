El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Gustavo Puerta, en el encuentro del domingo ante el Almería. LOF
Racing

«El club ha hecho un gran esfuerzo y ahora me queda responder en el campo»

Gustavo Puerta, que anotó el gol del triunfo en Almería, fue presentado este lunes por el Racing. «Un caramelito en la boca que te ponen antes del cierre del mercado», definió el director deportivo, Chema Aragón, el fichaje del colombiano

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:06

«Gustavo es ese caramelito que te ponen en la boca una semana antes del cierre de mercado, cuando estás esperando a que aparezca una ... cosa buena». Así de gráfico fue el director deportivo del Racing al explicar la contratación de Gustavo Puerta, presentado este lunes por el club cántabro, después de que el colombiano anotase en Almería el gol del triunfo verdiblanco.

