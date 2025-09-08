«El club ha hecho un gran esfuerzo y ahora me queda responder en el campo»

«Gustavo es ese caramelito que te ponen en la boca una semana antes del cierre de mercado, cuando estás esperando a que aparezca una ... cosa buena». Así de gráfico fue el director deportivo del Racing al explicar la contratación de Gustavo Puerta, presentado este lunes por el club cántabro, después de que el colombiano anotase en Almería el gol del triunfo verdiblanco.

El futbolista se declaró «muy contento de estar aquí, de llegar a esta linda ciudad, al club. Los compañeros, el cuerpo técnico, la gente.... Me han recibido de la mejor manera». Eso sí, reconoció que en su estreno como verdiblanco, «la primera parte fue un poco difícil para mí. Llevaba casi cuatro meses sin jugar». Aunque en el segundo período mejoró y tiró de refranero: «No es como comienza, sino como termina». Él anotó y el equipo ganó.

El centrocampista relató su verano, en el que todo apuntaba a seguir en Inglaterra, estuvo a un paso de marcharse a Rusia y al final acabó en Santander. «Este mercado ha sido un poco loco y difícil para mí, por la sanción que le ponen al Hull y que termina perjudicándome a mí, a mi carrera. Estuve casi dos meses entrenando al margen en Hull, no podía jugar partidos... Y al final, no sólo perjudicó al club, sino al jugador», afirmó, dolido por la situación. El presente es distinto: «Se dio la oportunidad de poder venir a este lindo club; no dudé ni un segundo de tomar la decisión y venir a aportar lo mejor de mí».

En su estreno, le «impresionó un poco el ritmo que tiene la Liga, los partidos. Cuando estás dentro del terreno de juego es totalmente diferente a cuando la ves en la televisión. Estoy muy asombrado por ver. Ahora queda seguir trabajando, preparandome para estar en forma». Espera avanzar con el paso del tiempo. «Sólo llevo cinco sesiones de entrenamiento con el equipo. Tengo que ir conociendo el plan de juego. Fui creciendo, yendo de menos a más. Al final terminamos haciendo un mejor partido», agregó.

Y se definió como «un futbolista con mucho carácter. En esos momentos difíciles del partido, cuando hay que sacar esa jerarquía la sacamos». Algo que extrapoló al equipo: «Se vio en el partido. Cada uno de los compañeros sacamos esa jerarquía y conseguimos darle la vuelta al resultado».

El Racing fue una opción en la parte final del mercado. Las pocas referencias que encontró del club cántabro «me dijeron que es un club muy serio, que está apuntando a ascender. Esas son las cosas que yo quería para esta nueva temporada, pelear en un club por los puestos de arriba y no dudé ni un segundo en venir acá».

Puerta reconoció que «el club ha hecho un gran esfuerzo en adquirirme y ahorita me queda responder de esa misma manera en el campo y lograr ese objetivo que todos queremos, que es ascender».

Con respecto al gol anotado, el colombiano dijo que fue «un momento muy lindo, gratificante para mí, también por cómo se desarrollo el partido. Haber comenzado un poco mal, un poco inestable y terminar mejor y con gol, fue un lindo momento. Estoy feliz por haber debutado y marcado».

Posteriormente, Chema Aragón insistió en que el fichaje «fue inesperado. No pensaba que iba a estar en posibilidad de ser fichado. Había hecho un año con muy buenos números en el Hull y la opción de compra era obligatoria para el equipo ingles. Situaciones poco normales han hecho que estuviera en el mercado para nosotros y nos hemos aprovechado». El director deportivo verdiblanco ya le había visto «varias veces en directo en Pinatar, con la selección de Colombia». El responsable técnico del club reconoció que, en Almería, Puerta «pagó un poco el tiempo que llevaba sin jugar, pero el Gustavo de la segunda parte, más allá del gol, es el jugador que podemos ver. Estoy contento de haber podido degustar el caramelo. Nos va a dar tardes de alegría, a buen seguro».

Aragón relató que, «cuando llega la llamada ofreciendo al futbolista, una semana antes de acabar el mercado, no tengo que ver al jugador y creo que no es un jugador para nosotros». No por su nivel, sino por la complejidad. «No me engañan, me dicen la dificultad y los tiempos se fueron un poquito al final. Yo ya me fui la noche anterior más o menos tranquilo a la cama. teníamos claro el valor del futbolista en lo deportivo y en lo económico, aunque sabíamos que no era fácil de realizar», explicó. Al final, le salió bien.

Con respecto al montante de la operación, Aragón insistió en que «no tiene nada que ver lo que sale en redes y en la prensa. Tenemos que guardar esa parte de confidencialidad. No seré yo quien lo rompa. Gustavo Puerta, futbolísticamente hablando, está más cerca de la segunda parte de Almería que de la primera. A nivel económico creo que es muy interesante para todas las partes». Según el director deportivo, «Gustavo tiene una ilusión marcada», que no es otra que abrirse paso en la selección de su país y, «después de haber tocado alemania e inglaterra, el fútbol más adecuado para sus condiciones es el de España».

Lo que sí dio a entender Chema Aragón es que el Racing no es propietario del cien por cien de los derechos del futbolista. «Con Gustavo nos tocó la lotería. Es un honor. Es un chico que no estaba en nuestro mercado. Algo teníamos que dejarle al equipo que apostó por traerle a europa, que fue el Bayer y que ha puesto bastantes facilidades».