Javi Castro despeja de cabeza ante Leo Baptistao en el encuentro de ayer. LOF
Diario de un sufringuista

Con este Racing no hay quien pueda

El equipo de José Alberto demostró haber aprendido de las duras lecciones de pasadas temporadas para convertirse en un rival casi imbatible

Javier Menéndez Llamazares

Javier Menéndez Llamazares

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

No era roja. A ver, habría que haber estado allí, en la piel del árbitro, que debió de verlo muy claro, pero ni en tiempo ... real ni a velocidad de moviola ni en slow-motion da la más mínima impresión de que la falta sobre Sangalli fuera más allá de un lance fortuito en el que el jugador del Almería simplemente calculó mal. Vamos, que si llega a ser al revés y expulsan a uno nuestro, habría que oírnos. Mucho más clara, por ejemplo hubiera sido una roja para Muñoz al final del partido, en una entrada salvaje a Andrés Martín -la expresión de la frustración-, en la que sí parecía que había saña.

