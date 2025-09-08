El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los 400 hinchas del Racing

El vídeo de la celebración en Almería

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:20

El Racing no estuvo solo en el UD Almería Stadium, porque 400 hinchas verdiblancos siguieron a su equipo. En primera instancia solo se habían vendido ... 126 de las 400 entradas que envió el Almería, pero finalmente fueron cerca de esos cuatro centenares los que se desplazaron a Andalucía con el equipo.

