El vídeo de la celebración en Almería
Santander
Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:20
El Racing no estuvo solo en el UD Almería Stadium, porque 400 hinchas verdiblancos siguieron a su equipo. En primera instancia solo se habían vendido ... 126 de las 400 entradas que envió el Almería, pero finalmente fueron cerca de esos cuatro centenares los que se desplazaron a Andalucía con el equipo.
🫂 Hoy volvió a sonar y ya van cuatro…— Real Racing Club (@realracingclub) September 7, 2025
💚 ¡Buenas noches, racinguistas!#NuestroNorte #AlmeríaRacing pic.twitter.com/vuXZVe49xs
Para el quinto partido de este curso que ha empezado de forma tan prometedora, no hay que viajar. El domingo, a las 16.15 horas, los de José Alberto reciben a uno de los recién ascendidos, la Cultural Leonesa. Buena oportunidad para intentar el 'cinco de cinco'.
