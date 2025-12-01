El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una jugada frente a la portería de Ezquiera ayer en El Sardinero. Alberto Aja
Racing

Dos puertas a cero seguidas 372 días después

Hito. ·

El Racing no lograba dejar dos encuentros consecutivos su portería inmaculada desde el 23 de noviembre de 2024, cuando empató en Málaga

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:22

Un año y una semana. 372 días después. 42 jornadas de Liga de distancia. Por fin, el Racing ha sido capaz de dejar su portería ... a cero dos partidos consecutivos. Yesa sí que es una característica prácticamente imprescindible para un equipo que se presuma aspirante al ascenso. Requisito innegociable.

