Dos puertas a cero seguidas 372 días después

Un año y una semana. 372 días después. 42 jornadas de Liga de distancia. Por fin, el Racing ha sido capaz de dejar su portería ... a cero dos partidos consecutivos. Yesa sí que es una característica prácticamente imprescindible para un equipo que se presuma aspirante al ascenso. Requisito innegociable.

La victoria por cero a dos en El Plantío y el triunfo de ayer frente al Eibar lo han hehco posible. Precisamente, en la anterior ocasión, la dupla de roscos a favor se inició también contra el Burgos, aunque, en ese caso, en los Campos de Sport. El Racing, que ese día dio una exhibición en la estrategia del fuera de juego, se impuso por dos goles a cero en su momento álgido de la pasada temporada.

A la semana siguiente, el 23 de noviembre de 2024, después de siete victorias consecutivas a domicilio, los de José Alberto empataban a cero en La Rosaleda, contra el Málaga. No parecía un resultado para llevarse las manos a la cabeza, pero iba a suponer el principio de la caída verdiblanca. Ahí inició su racha de siete encuentros sin vencer que le llevaron a perder su colchón de ocho puntos y el liderato.

Esa misma temporada, antes de esos dos encuentros con portería a cero, hubo otras dos combinaciones. Una igual, con los triunfos contra Levante y Cádiz y una aún mejor: tres partidos. En Tenerife, en casa ante el Sporting y en Castellón. Se da la circunstancia de que esos cinco compromisos se saldaron con triunfo por la mínima para los verdiblancos.

Con estos dos partidos sin encajar, además de los buenos resultados, el Racing ha conseguido que sus números en esta parcela no sean de equipo candidato al descenso. Los verdiblancos, con 23, ya no son de los más goleados. Es verdad que están bastante lejos de la mayor parte de sus principales rivales, pero ya ha dejado atrás a los Albacete (el peor, con 27), Mirandés, Zaragoza, Real Sociedad B y Andorra.

De los candidatos al ascenso, sólo el Almería, con 21, maneja guarismos similares. Mientras tanto, el menos goleado es Las Palmas, con nueve; el Deportivo, con catorce; y Burgos y Cádiz, con quince, tienen los mejores números.

La media de goles encajados por el Racing ha bajado de 1,6 a 1,4 en dos encuentros. Sigue siendo un promedio alto y a mejorar. Sin embargo, con sus 37 tantos a favor, que le convierten, con diferencia, en el mayor anotador del campeonato, los de José Alberto tienen la segunda mejor diferencia de goles de toda la Segunda División. A los +14 de los verdiblancos sólo los supera los +17 de otro colíder, el Deportivo.

Y eso que, al Racing le han seguido generando ocasiones. Frente al Burgos sí que logró una mejoría el equipo verdiblanco, ya que los locales solo realizaron nueve remates, pero el Eibar ayer llegó hasta los trece y Jokin Ezkieta tuvo que realizaron frente al cuadro armero trece paradas.

La portería a cero lograda ante el equipo guizpucoano es la cuarta del Racing en lo que va de temporada liguera. Además de la ya citada de El Plantío, las anteriores se produjeron ante la Real Sociedad B (1-0) y contra el Málaga (3-0). Así pues, tres de ellas se han producido en casa y sólo una lejos de los Campos de Sport. Y eso que las estadísticas están igualadas para los cántabros como locales o como visitantes. En El Sardinero son once los balones sacados de las redes propias, mientras que fuera, han sido doce.

Lo que está claro es que, dentro del proceso de mejora del Racing, esto es indispensable y parece que el equipo de José Alberto va por buen camino.