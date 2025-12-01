El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Andrés Martín, este domingo en los Campos de Sport de El Sardinero. Alberto Aja
Diario de un sufringuista

El cabreo de Andrés

El atacante del Racing abandonó el partido contrariado: todavía quería marcar su gol. Es lo que tienen los cracks, que no buscan redención sino gloria

Javier Menéndez Llamazares

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:22

A diez minutos de la reanudación, tras salir de un par de regates maradonianos, Iñigo Vicente pisó el balón en medio campo y levantó la ... cabeza. La disyuntiva estaba clara: o avanzar entre una nube de camisetas eibarresas, en pos de una portería rival a la que no iba a poder llegar en línea recta, o tomar aliento y dejar que la ansiedad, que siempre suele ir por barrios, empezase a jugar a favor de su equipo.

El cabreo de Andrés