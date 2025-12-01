El Búfalo ya suma diez tantos

Cuando Chema Aragón se guardó una opción de compra en su acuerdo de cesión con el Alavés hizo bien. Muy bien. El Búfalo va camino ... de firmar la mejor temporada de su carrera, con una proyección que le lleva a 26 goles a final de temporada. El delantero no firmaba un doble guarismo desde la temporada 18-19, cuando se dio un festín con el Bilbao Athletic que le catapultó al primer equipo gracias a sus 23 tantos, aunque en Segunda B. Ahora, de seguir con una media anotadora, batiría incluso ese registro.

En cifras 63 goles ha marcado Asier Villalibre en toda su carrera profesional (trece temporadas).

19 tantos había marcadoen el fútbol profesional (enPrimera y Segunda) hasta su llegada a Santander).

53 dianas totalizaba hasta ahora, contando también su etapa enSegunda B con elBilbao Athletic.

Proyección: Suma ya diezgoles en 16 jornadas sin lanzar los penaltis, y de seguir esteritmo terminaría con 26.

Además, el vasco lidera la clasificación de máximos goleadores de la categoría de plata merced a esos diez tantos (siete con el pie y tres de cabeza) que le colocan por delante de Embarba (Almería), con nueve, y Zaka (Almería), que suma ocho. Se da incluso la circunstancia que ha conseguido sentar en el banquillo a la revelación de la Liga y hasta hace dos semanas Pichichi de Segunda, un Jeremy que con siete tantos ha vuelto de su convocatoria internacional con Ecuador como suplente, pero que poco puede apelar ante el ritmo realizador de su compañero en un equipo que juega con un único punta puro.

Una de las claves, que el Bisonte ha tenido al fin continuidad en un equipo, con una titularidad habitual (aunque en los primeros partidos de Liga se rotó conJeremy) y ya en una edad de plena madurez futbolística. Otro, la apuesta por el juego ofensivo de JAL, que beneficia al delantero. Lo hacía conArana y mucho más, por sus características, con Villalibre.