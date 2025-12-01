El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asier Villalibre, ayer en los Campos de Sport de El Sardinero. Alberto Aja
Racing

El Búfalo ya suma diez tantos

Asier Villalibre se acercaa su récord histórico en el fútbol profesional con solo 16 jornadas disputadasy se consolida como máximo goleadorde Segunda División

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:22

Comenta

Cuando Chema Aragón se guardó una opción de compra en su acuerdo de cesión con el Alavés hizo bien. Muy bien. El Búfalo va camino ... de firmar la mejor temporada de su carrera, con una proyección que le lleva a 26 goles a final de temporada. El delantero no firmaba un doble guarismo desde la temporada 18-19, cuando se dio un festín con el Bilbao Athletic que le catapultó al primer equipo gracias a sus 23 tantos, aunque en Segunda B. Ahora, de seguir con una media anotadora, batiría incluso ese registro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallecen tres amigos de entre 22 y 25 años en un accidente de tráfico en Virgen de la Peña
  2. 2

    «Las gallinas están cabreadas porque quieren salir a la calle, se lo noto»
  3. 3

    «Nos ha impactado a toda la comarca. Ahora hay que estar con las familias»
  4. 4

    Santander ya no tiene calles con nombres franquistas
  5. 5

    «Si aguanta la nieve, Alto Campoo abrirá para el puente; ojalá sea una temporada estable»
  6. 6

    El mago parte por la mitad al Eibar
  7. 7 Delegación del Gobierno: Esa carretera está en buenas condiciones
  8. 8

    Una polémica circunvalación en Liérganes
  9. 9 Castro Urdiales celebra San Andrés entre lluvia, sol y, como es obligado, caracoles
  10. 10

    Santander adjudica la obra del aparcamiento de Mataleñas y modificará el proyecto con los vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Búfalo ya suma diez tantos

El Búfalo ya suma diez tantos