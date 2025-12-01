Esta semana, 62 horas entre partido y partido

El Racing afronta otra semana con partido intersemanal, en la que de nuevo, al menos a tenor de lo que ha hecho anteriormente ante rivales ... de inferior categoría, José Alberto López recurrirá a las rotaciones para no sobrecargar de partidos a sus futbolistas y, de paso, dar una oportunidad a los menos habituales.

Los verdiblancos se enfrentarán el jueves a la Ponferradina, de Primera RFEF, en la segunda ronda del torneo del KO (El Toralín, 20.00 horas), de nuevo a partido único. Un horario que ha causado un extremo malestar en el club, puesto que la Federación Española ha dejado solo 62 horas de margen entre el final de un partido –el de Ponferrada– y el principio del siguiente compromiso racinguista (64 entre el inicio de ambos).

Sin tiempo 370 km separan Santander de Ponferrada, unas cuatro horas de viaje y otras tantas de vuelta

La expedición regresará a Santander de madrugada con solo dos días para preparar la siguiente cita

Ante esta situación, el Racing solicitó un cambio de horario al que la Ponferradina no ha accedido al disputarse, el miércoles, un Real Madrid-Athletic que los de El Toralín entienden que puede afectar a su taquilla. En consecuencia, los verdiblancos tendrán que regresar de Ponferrada en la madrugada del viernes y el mismo sábado, con poco margen para entrenar, deberán emprender viaje hacia Cádiz. Santander-Madrid-Jérez, en avión. En resumen, prácticamente no podrán preparar el partido tras esa concatenación de 1.300 kilómetros. Ante esta situación los cántabros pidieron sin éxito que se adelantara el partido al miércoles. El argumento era sencillo: se regresará en la madrugada del jueves al viernes, con lo que el entrenamiento de ese día no será de demasiada calidad, y tras el del sábado será necesario partir de inmediato a Cádiz. En total, 2.640 kilómetros en menos de cuatro días. Pero ni así.

Nueva partida 950 km entre Santander y Cádiz. La vuelta no preocupa,pero sí el largo viaje de ida

La expedición deberá partir el sábado dada la distancia y el horario (14.00 horas) del partido

Rotaciones

En consecuencia, una política que ya es habitual en el cuerpo técnico se convertirá en más necesaria aún, con la necesidad de dar descanso a algunos futbolistas en un Racing que acumulará no solo partidos, sino viajes. En el Bierzo, los verdiblancos se verán las caras con Mehdi Nafti, durante cinco temporadas jugador del Racing y que acaba de ser contratado como entrenador de la Ponferradina tras la destitución de Fernando Estévez. El club leonés se ha marcado esta temporada como objetivo los puestos de play off a Segunda, pero por el momento marcha en la zona media-baja de la clasificación, lo que provocó la semana pasada el despido de su técnico.

Los cántabros afrontan esta espídica concatenación de partidos –y de viajes– con la única baja segura de Clèment Michelin por lesión, mientras que JAL recuperará a Maguette Gueye una vez cumplido frente al Eibar su partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Todo siempre que no surjan contratiempos de última hora durante estos escasos días de entrenamiento o entre una y otra cita. Uno de los beneficiados de las rotaciones será con toda seguridad Plamen Andreev, que volverá a disfrutar de minutos en Ponferrada después de su debut oficial como verdiblanco, también en Copa, frente a la SD Logroñés en la primera eliminatoria de Copa.