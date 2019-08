Fútbol | Racing Ania: «Se nos escapan dos puntos por una falta innecesaria» Ania, a la izquierda, en el banquillo del Racing / Roberto Ruiz «No creo que seamos un equipo con falta de gol», defiende Iván Ania, sin ocultar su «decepción» por el triunfo perdido ASER FALAGÁN Santander Domingo, 25 agosto 2019, 10:05

El análisis del partido era ayer unánime. El propio entrenador del Racing, Iván Ania, lo resumía. «Al final se te escapan dos puntos en el tiempo añadido por una falta innecesaria. Se hacía fundamental la victoria, la tuvimos cerca, no nos agarramos a ello y tengo un sentimiento de decepción, pero no queda otra que aprender de los errores». El técnico verdiblanco insistía en esa falta «lateral e innecesaria que no defendimos bien. Nos metimos muy atrás y habilitamos a su futbolista más fuerte en el juego aéreo. Estoy decepcionado, pero hay que levantarse; no queda otra».

No considera Iván Ania que el Racing sufra problemas de efectividad: «No creo que se seamos un equipo que tenga falta de gol -sostiene-. El otro día tuvimos muchísimos más centros laterales que hoy -por ayer- y no echo de menos remate. Creo que cuando hay centros laterales siempre tenemos presencia en el área. Luego, que el centro sea bueno y que seamos capaces de encontrar a los delanteros. Sinceramente, no echo de menos remate», insistía.

El juego en corto

Tampoco eludió un debate que se gestó ayer en los Campos de Sport: su apuesta por sacar el balón jugado desde atrás, con el portero participando en la circulación. Ya lo hacía con Luca, idóneo para este juego, en la portería, y no lo cambió con el debut de Lucas Díaz. El resultado fue bueno, pero con alguna imprecisión y susto.

«Tenemos que distinguir cuándo iniciar en corto y cuándo en largo. La misma jugada en que hubo pérdida, Aitor -Buñuel- anteriormente había generado una ocasión de gol saliendo exactamente igual. Hay que saber elegir cuándo jugamos o no en corto -repetía-. Si acabas de recibir una ocasión es mejor en largo y no asumir riesgos, pero al mismo tiempo sin Nuha en el campo nosotros tenemos difícil ganar un balón aéreo. Por eso iniciábamos en corto. Por eso y porque creemos en esa manera de jugar e iniciar».

Explicó también que los últimos en llegar, Alexis y David Rodríguez, «llevan pocos entrenamientos, y ponerles sin estar al 100% es contraproducente. Estás en riesgo de que se lesionen y no den su máximo nivel. Son jugadores que nos tienen que dar un plus y marcar diferencias y en cuanto estén al 100% tiraremos, pero mientras tanto no lo creo positivo».