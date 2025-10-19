Ser un gallo y parecerlo

Hace una década, el 18 de octubre de 2015, el Racing jugaba en A Coruña. A Coruña provincia. Seguramente en uno de los campos y ... frente a uno de los clubes más modestos a los que se enfrentó en su penar por la Segunda División B:el Somozas. Tan lejos y tan cerca. Y que no vuelva. Empate a cero. Aquello sí que era el 'inferno'. El equipo verdiblanco, en su búsqueda de volver a la élite, ayer se dejó de medias tintas. De teorías de la manta que dejan parte del cuerpo destapado. Ante un rival directo como el Deportivo fue sólido y solvente. El mejor de la temporada, sin duda. Incluso tuvo que remontar. Lo quiso y lo mereció. Y los Campos de Sport lo disfrutaron. Porque lo que consiguió ayer el conjunto verdiblanco es ser un gallo y, además, parecerlo.

A José Alberto las ausencias le iban a trastocar los planes, especialmente, en las zonas donde más miedo trae el Dépor, en los extremos, con Mella y Yeremay. Sin Michelin y Salinas, a Mantilla y Mario García les iba a tocar bailar pegados en las bandas. Pero la clave estuvo por delante, en la tópicamente llamada sala de máquinas. El trivote le dio otro empaque al equipo, con un enorme Gustavo Puerta, un inagotable Peio Canales y un Maguette Gueye por pulir. Íñigo Vicente regresó con la chistera a su querida banda izquierda y arriba, meritocracia: Jeremy adelantó a Villalibre. Y el chaval volvió a mojar.

Racing Ezkieta, Mantilla (Javi Castro, min. 46), Mario García (Yeray, min. 89), Pablo Ramón, Facu González, Gustavo Puerta, Maguette Gueye (íñigo Sainz-Maza, min. 73), Andrés Martín, Íñigo Vicente (Suleiman Camara, min. 78), Peio Canales y Jeremy (Villalibre, min. 73). 2 - 1 Deportivo Germán, Dani Barcia (Stoichkov, min. 64), Villares, Loureiro, Gragera (Noubi, min. 57), Guagliata (Escudero, min. 64), Luismi Cruz, Mario Soriano (Rubén López, min. 66), Mella, Yeremay y Eddahchouri (Mulattieri, min. 46). Árbitro principal: Salvador Lax (Murciano).

VAR: Valentín Pizarro (Madrileño).

Asistentes: Carlos Grande (Castellano-Manchego) y Diego Fernández (Murciano).

Cuarto árbitro: Fernando Román (Castilla y León).

AVAR: Rubén Ávalos (Catalán).

Goles: 0-1, min. 12:Mantilla, en propia puerta. 1-1, min. 48+: Facu González. 2-1, min. 60:Jeremy.

Tarjetas amarillas: Amarilla a los locales Mantilla, Pablo Ramón y Maguette Gueye y al visitante Loureiro.

Tarjetas rojas: no hubo.

Estadio: Campos de Sport de El Sardinero.

Asistencia: 22.207 espectadores.

Incidencias: Césped en buen estado en una tarde agradable.

El Racing salió bastante más prudente que de costumbre. Al menos, en cuanto a presión se refiere. Y con balón, mucho más paciente. La verdad, con un ritmo tan bajo, no parecía un partido del equipo verdiblanco. Sin embargo, hay un momento, pasando la línea de tres cuartos, en que talento llama a talento. Andrés Martín encontró a Íñigo Vicente y el vasco la puso hacia Jeremy. La defensa gallega envió a córner. Y, tras el saque de esquina y un rechace, Peio Canales escenificó una fantástica volea que tuvo que desviar con muchos apuros el exracinguista Germán.

Pero claro, la fórmula era válida para el rival también. La primera acción seria en la que intervino Yeremay por la banda zurda, sacó un fantástico centro al segundo palo que Mella remató de primeras. Ezkieta logró evitar el tanto, que iba a llegar en la siguiente jugada. Mella habilitó a Mario Soriano, esta vez por la derecha, y el balón del mediapunta blanquiazul lo introdujo Mantilla en su portería en el intento de despeje. El planteamiento parecía bueno, pero el Deportivo lo derribó a las segundas de cambio.

La cifra 19 puntos colocan al Racing, a falta de lo que haga hoy el Cádiz, como líder de la categoría.

Con los gallegos guardando la ropa lavada, al Racing le tocó tirar de una capacidad para madurar las acciones poco habitual. Dani Barcia le regaló la pelota a Andrés Martín y entre el sevillano e Íñigo Vicente fabricaron una jugada que le llegó al andaluz al corazón del área, pero muy difícil de rematar hasta para él. La mandó demasiado alta. Lo de las concesiones se contagió también de bando. Maguette Gueye, en su intento de regate, perdió el balón ante Yeremay y el canario se la puso a Eddahchouri, cuyo tiro buscando el segundo poste estuvo a punto de poner el choque muy cuesta arriba para los racinguistas.

El Deportivo adoptó el libreto que Antonio Hidalgo usaba la pasada temporada en Huesca. Dejó al Racing hacer más, a la espera de montar la contra y poner la puntilla. Así que el equipo cántabro percutía, o al menos lo intentaba. Un balón dejado atrás por Mario García lo remató con el exterior Íñigo Vicente, pero, con la rosca, la pelota se marchó desviada. Como tampoco encontró portería un cabezazo de Pablo Ramón al saque de una falta.

Ver 21 fotos La afición, en la grada. Daniel Pedriza

Justicia

No merecía el Racing irse por detrás en el marcador al descanso, pero... Un fantástico disparo de Gustavo Puerta desde la frontal lo repelió Germán, igual que un centro chut sin ángulo de Andrés Martín. El equipo cántabro acabó pidiendo un presunto penalti sobre Íñigo Vicente que ni el colegiado ni el VAR estimaron. Le dieron trabajo los últimos minutos del primer tiempo a los de Las Rozas. Ahora sí, los verdiblancos iban a marcar para poner justicia. Un genial cabezazo de Jeremy fue respondido por una estirada de Germán que dejó el balón en el palo contrario, por donde pasaba Facu González. El uruguayo introdujo la pelota en la portería como buenamente pudo. Los deportivistas pidieron mano pero, de nuevo, los jueces, ni los de pie ni los sentados, vieron nada punible. Gol y subidón en los Campos de Sport.

Con Javi Castro calentando en el descanso, se barruntaba un cambio. Y así fue. El madrileño sustituyó a Mantilla y se colocó como central, para que Pablo Ramón se ubicase en el lateral derecho, en un intento de sujetar mejor a Yeremay. Pese al intermedio, el Racing aún mantenía algo de la efervescencia con la que finalizó el primer período. Íñigo Vicente encontró a Jeremy en carrera, pero el remate del camargués salió demasiado centrado. Para el portero.

El equipo verdiblanco era más y mejor ante un Deportivo al que le estaba pudiendo la presión. La del rival y la ambiental. Íñigo Vicente sacó la magia a pasear con un genial pase con el exterior a la carrera de Jeremy. El canterano la intentó colocar. Tanto, que la pelota se chocó contra la cepa del palo largo. Lástima.

Pero sólo un ratín, porque... ¡Qué jugada! Es mejor no relatarla. Búsquenla, mírenla, repítanla y disfrútenla. El pase atrás de Peio Canales lo enchufó Jeremy para hacer el 2-1 más merecido. A esas alturas, el Racing ya le estaba pegando un buen baño a los gallegos. Ni siquiera con ventaja en el marcador los de José Alberto se dieron por satisfechos. Un tiro lejano de Andrés Martín no encontró portería.

Tampoco era cuestión de despistarse, porque, con muy poquitos toques, el cuadro blanquiazul se plantó en el área de Ezkieta y porque Mulattieri la pegó horrible... Si no... Como la inocencia de Mario García, que le señalaron un saque de banda en contra cerca del córner y le entregó con toda su buena intención el balón al rival. El Dépor montó la jugada con el cántabro fuera del terreno de juego y Stoichkov acabó fusilando para que Ezkieta se luciese en la parada.

Ver 21 fotos Momento de tensión tras una entrada. Daniel Pedriza

Las dos acciones consecutivas le dieron vida a los gallegos, que se quitaron el corsé. José Alberto no tardó en mover fichas. Íñigo Sainz-Maza entró por Maguette Gueye en la medular. Y Villalibre dio refresco arriba al sustituir a Jeremy. Aún así, no le estaban poniendo las cosas fáciles a Ezkieta sus compañeros. El navarro tuvo que sacar con el pie un remate de Stoichkov que iba pa' dentro.

El cansancio debía de estar apretando el cerebro de un Racing que llevaba un rato que no decidía bien. Como Íñigo Vicente en una contra clarísima en la que ni él entiende lo que hizo. Precisamente el de Derio fue el sustituido a la siguiente. Suleiman Camara fue el elegido para darle aire al ataque verdiblanco. El catalán asistió a Andrés Martín quien, tras una buena maniobra, se fue al suelo en el área. El árbitro no picó.

Ezkieta iba a hacer la mejor parada de lo que va de temporada. Así, para despejar las dudas. Noubi encañonó desde el punto de penalti y el guardameta navarro sacó una mano salvadora para evitar el empate. Mario García estaba en las últimas; a Peio Canales los gemelos le pedían un respiro... José Alberto llamó a Yeray y, sin Salinas, le dio el lateral izquierdo de urgencia a Suleiman Camara.

El Racing estaba ya en reserva. Le quedaban el orgullo y Ezkieta. El navarro, otra vez, hizo una gran parada para mantener la victoria a buen recaudo. De nuevo a tiro de Stoichkov. el equipo cántabro ya celebraba cada balón robado; cada saque de banda; cada acción de coraje... Todo para ir caldeando un grito general que se escuchó hasta en Riazor. Un triunfo revitalizante, fortalecedor, que debe servir de ejemplo y punto de partida para construir. Este Racing sí es un gallo y, además, lo parece. De momento, líder a la espera de lo que haga hoy el Cádiz.