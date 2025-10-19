El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ser un gallo y parecerlo

Daniel Pedriza

El mejor Racing de la temporada remonta ante un rival directo como el Deportivo para volver a lo más alto de la tabla y presentar sus credenciales a la pelea por el ascenso a Primera División

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Domingo, 19 de octubre 2025, 21:17

Hace una década, el 18 de octubre de 2015, el Racing jugaba en A Coruña. A Coruña provincia. Seguramente en uno de los campos y ... frente a uno de los clubes más modestos a los que se enfrentó en su penar por la Segunda División B:el Somozas. Tan lejos y tan cerca. Y que no vuelva. Empate a cero. Aquello sí que era el 'inferno'. El equipo verdiblanco, en su búsqueda de volver a la élite, ayer se dejó de medias tintas. De teorías de la manta que dejan parte del cuerpo destapado. Ante un rival directo como el Deportivo fue sólido y solvente. El mejor de la temporada, sin duda. Incluso tuvo que remontar. Lo quiso y lo mereció. Y los Campos de Sport lo disfrutaron. Porque lo que consiguió ayer el conjunto verdiblanco es ser un gallo y, además, parecerlo.

