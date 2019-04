«Sería un golpe de autoridad ser campeón en la primera oportunidad que tenemos» Iván Ania quiere sellar ya el título de Liga frente al Leioa para comenzar a pensar en el play off de ascenso sin perder «la tensión competitiva» SERGIO HERRERO Santander Viernes, 26 abril 2019, 13:57

El Racing tiene la oportunidad de certificar, frente al Leioa, la consecución del título de Liga. La primera pelota de torneo que tiene el equipo cántabro. «Es la primera oportunidad que tenemos de poder ser campeones dependiendo de nosotros mismos. Sería un golpe de autoridad de ser campeón en la primera oportunidad que tenemos», dijo el técnico verdiblanco, Iván Ania.

El asturiano se espera a un rival «muy parecido» al Amorebieta. «No juega tan directo, pero tenemos la experiencia del otro día. Intentaremos penalizar las situaciones que nos puedan resultar favorables» en un partido en el que «la segunda jugada será muy importante».

Esos condicionantes le pueden dar una oportunidad a un futbolista que lleva ya un tiempo sin protagonismo: Dani Segovia. «Tiene mucha envergadura y es una referencia clara como delantero. Un jugador de área. Sí que puede ser una alternativa», valoró Ania en rueda de prensa.

El míster verdiblanco aseguro no estar nervioso por los dos empates consecutivos que acumula su equipo. «No estoy preocupado. Lo que quiero es ganar para ser campeón. Siempre salimos con la intención de ganar, pero a veces no se dan las circunstancias: porque no las metes, porque no estás bien...», afirmó.

Precisamente, los evidentes problemas del equipo cántabro para hacer gol en las últimas semanas, tampoco le quitan el sueño al técnico. «No me preocupa, pero evidentemente me gustaría que hiciésemos más goles. Es algo que llevamos entrenando toda la temporada. Me preocuparía, no que no la metiéramos, sino que no las generáramos», dijo. Además, haciendo balance del rendimiento de su equipo, destacó que «defensivamente estamos sólidos» y ante el Amorebieta, le gustó «el ritmo que le dio el equipo en la segunda parte». Por su parte, en el debe y «las cosas que tenemos que mejorar» está «la toma de decisiones en el último tercio de campo, que es lo que marca la diferencia» y donde ha Ania ha hecho hincapié en los últimos entrenamientos.

Además de la baja del lesionado de larga duración, Jon Ander, el asturiano no podrá contar ni con Enzo Lombardo, que «ya hizo durante casi toda la semana trabajos con el grupo, aunque pronto estará» ni con Jordi Figueras. «Creo que se incorporará la próxima semana».

Una próxima semana en la que si el Racing ya es campeón podrá pensar en la preparación del play off de ascenso, aunque Ania quiere que su equipo mantenga «la tensión competitiva. Que siga compitiendo y sobre todo entrenando fuerte, pensando en el partido del domingo, más allá de hacerlo en el play off. Luego ya es una labor sobre todo del entrenador que no surja la relajación. Son tres semanas en las que no compites y después competir va a ser complicado».

Por último, reconoció llevar «un tiempo mirando» a los posibles rivales en esa fase definitiva de la competición. «Ya vimos algún partido en directo. Lo miras de reojo», concluyó.