Peio Canales, a la selección sub 21
Jorge Salinas y Sergio fernández viajarán con la sub 19
Santander
Viernes, 29 de agosto 2025, 13:54
El racinguista Peio Canales ha sido convocado por la selección española sub-21 para los compromisos ante Chipre y Kosovo, clasificatorios para la Eurocopa de ... 2027. El centrocampista verdiblanco se concentrará junto a sus compañeros internacionales el lunes y será baja en Almería.
David Gordo, sustituto de Santi Denia al frente de la sub 21, ya seguía al mediapunta, cedido por el Athletic, desde antes del verano, y su interés se ha confirmado al incluirle en la primera lista.
El resto de los convocados son los porteros Astralaga (Granada), Fran González (Castilla) y Esquivel (Atlético B); los defensas Obrador (Benfica), Álex Valle (Como), Yarek (PSV), Simo (Al-Arabi), Jacobo (Como), Mosquera (Arsenal), Álex Jiménez (Milan) y Ángel Ortiz (Betis); los centrocampistas. Mendoza (Elche), Chema Andrés (Stuttgart), Gerard Hernández (Al-Arabi) y Fer López (Wolverhampton) y los delanteros Mayenda (Sunderland), Joel Roca (Girona), Guiu (Sunderland), Gonzalo (Real Madrid), Adrián Niño (Málaga), Pablo García (Betis) y Bravo (Udinese).
Salinas y Sergio, a la sub 19
Esta primera semana de convocatorias internacionales ha traído también consigo la llamana de Jorge Salinas y Sergio Fernández, ambos titulares el lunes pasado frente al Albacete, para la sub 21. Además, Plamen Andreev ha sido convocado por el combinado absoluto de Bulgaria.
