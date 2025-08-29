El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Peio Canales, durante su debut frente al Castellón Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

Peio Canales, a la selección sub 21

Jorge Salinas y Sergio fernández viajarán con la sub 19

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:54

El racinguista Peio Canales ha sido convocado por la selección española sub-21 para los compromisos ante Chipre y Kosovo, clasificatorios para la Eurocopa de ... 2027. El centrocampista verdiblanco se concentrará junto a sus compañeros internacionales el lunes y será baja en Almería.

