Fútbol Yoda espera recuperar en el Racing su máximo nivel tras un año sin jugar El nuevo delantero del Racing, Karim Yoda, durante su presentación. / Juanjo Santamaria El jugador llega procedente de la liga ucraniana, donde solo estuvo entrenando, tras estar un año sin jugar competiciones oficiales DM . Santander Miércoles, 24 julio 2019, 16:17

El delantero Karim Yoda ha asegurado este miércoles que llega al Racing de Santander para «darlo todo» y recuperar su «máximo nivel» después de un año sin jugar competiciones oficiales. Yoda ha sido presentado hoy por el director general del club cántabro, Víctor Alonso, y por el director deportivo, «Chuti» Molina, en una rueda de prensa en la que ha asegurado estar «muy contento» de su fichaje por el Racing.

El jugador llega procedente de la liga ucraniana, donde solo estuvo entrenando, después de su paso por el Reus, antes de la desaparición de este equipo, lo que le ha llevado a estar un año sin jugar competiciones oficiales. Karim Yoda ha agradecido al director deportivo y al entrenador del Racing la confianza que an depositado en él y ha asegurado que jugará «donde le mande el entrenador».

Yoda ha explicado que conoce el club a través del exracinguista Medhi Lacen, que le aseguró que va a «estar muy cómodo». También ha recalcado que «necesita unos 10 días aproximadamente» para volver a buen nivel y que ha estado con un entrenador personal con el que espera «ponerse en forma».

«Chuti» Molina ha defendido que se trata de un fichaje «de gran necesidad» y ha afirmado que Yoda «siempre fue un objetivo claro», aunque ha reconocido que «no ha sido fácil traerle al club». También ha destacado que el jugador «ha apostado por el club, que ha creído en el proyecto» y ha opinado que la relación va a ser «beneficiosa» para amabas partes.

Juanjo Santamaría

Además, a preguntas de los periodistas sobre otras contrataciones, Molina ha dicho que el fichaje de Nicho Hidalgo está «prácticamente cerrado», pero ha puntualizado que «hasta que no firme y no pase el reconocimiento médico no será jugador del Racing». De todos modos, ha añadido que el jugador está de viaje hacia Santander y que prevé que está tarde esté en Cayón «viendo el partido» que el Racing va a jugar allí.

Nuevos fichajes

En cuanto a nuevos fichajes, «Chuti» Molina ha declarado que hay que ser «cautos» tanto en las ventas como en las incorporaciones, pero ha aseverado que el Racing está «echando el resto» para reforzar la plantilla.

Sobre Jon Ander ha indicado que es «una ficha más» y ha confiado en que se cumplan los plazos de recuperación del jugador.

Para finalizar Víctor Alonso, ha avanzado que la grada de animación va estar compuesta por «bancos corridos» y que de esta manera es una forma de mantener «el espíritu de la grada» y, en cuanto al prepuesto deportivo, ha explicado que es de tres millones y medio «con posibilidad de mover lo con algún movimiento financiero».