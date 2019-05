Comienza el Primavera Sound Festivales Durante la próxima semana, 295 artistas ofrecerán 331 actuaciones DMÚSICA * Lunes, 27 mayo 2019, 18:09

La decimonovena edición de Primavera Sound arranca hoy oficialmente con el concierto del quinteto barcelonés Kelly Kapøwsky en la sala Apolo de Barcelona y no se detendrá hasta la madrugada del domingo 2 de junio al lunes, cuando DJ Coco ponga el broche de oro en esa misma sala. Entonces empezará el camino que conducirá hacia el veinte aniversario del festival, pero antes pasarán muchas cosas.

Hay 295 artistas que ofrecerán 331 actuaciones a lo largo de una semana. Vienen desde casi 40 países distintos y cada uno lo hace con su propia forma de entender la música. Puede ser la exuberancia escénica de Janelle Monáe o el minimalismo de Terry Riley & Gyan Riley. El trap descarnado de Rico Nasty o el folk envolvente de Big Thief. El desparpajo escénico de las japonesas Chai o la precisión científica de Apparat. Los cuatro baterías de Sons of Kemet XL. J Balvin como icono global de la música latina. The Messthetics con sus dos miembros de Fugazi. La reunión de Stereolab. Solange. Shellac, siempre Shellac. Nina Kraviz. DJ Playero. Miley Cyrus. Él Mató a un Policía Motorizado con J de Los Planetas, Amaia y Manu Ferrón. Rosalía después de una conquista del mundo que zarpó desde Barcelona. Jarvis Cocker con nuevo espectáculo y como DJ. Tame Impala. DJ Rosario & Sama Yax, dos DJs de la casa, cerrando el escenario Ray-Ban la noche del sábado. Podríamos seguir y seguir y seguir, pero seguro que cada persona encuentra un momento extraordinario de los que no se pueden cuantificar. En Primavera Sound siempre hay muchas cosas que se salen de la norma.

Habrá récord de asistencia. Habiendo aumentado el aforo diario en el Parc del Fòrum hasta las 64.500 personas por jornada, a estas alturas ya podemos confirmar que el sábado 1 de junio será el día de mayor afluencia de la historia de Primavera Sound. A falta de las cifras de ventas de los últimos días, la previsión es que la asistencia crezca también en números absolutos y la apertura del festival hacia nuevos públicos se vea rubricada sin dejar de lado a toda la generación que ha crecido con Primavera Sound. El sábado, sin duda, tendremos muchas cosas que celebrar… Así que recomendamos tener los ojos (y los oídos) muy abiertos.

Hay 22 escenarios. 17 de ellos en el Parc del Fòrum y otros cinco repartidos por Primavera a la Ciutat. En el recinto principal se suman El Punto by adidas Originals, un espacio en forma de pista de fútbol callejero comisariado por Yung Beef, además de Your Heineken Stage con su homenaje a los auténticos fans, Seat Village Stage con su decidida apuesta por el hip hop y OCB Paper Sessions con actuaciones íntimas rodeadas de agua. Sin olvidar Abaixadors10 en el centro de la ciudad, que más allá de ser el hogar de Radio Primavera Sound este año acogerá tres conciertos gratuitos de Cuco, Hatchie y Tirzah de la mano de Living Primavera by IKEA.

Hay más que paridad de género. En medio de tantas cifras, las cifras pierden sentido. Pero también las hay: The New Normal es, entre otras cosas, que el 50,77% de artistas del cartel de un festival como Primavera Sound sean femeninas. El 41,92% son hombres, el 6,53% responde a proyectos mixtos y un 0,76% se define como no binario. Ojalá a partir de ahora ya no sea necesario remarcarlo.

Hay más de 6000 personas involucradas. Producción, barras, información, limpieza, artistas, técnicos, logística, seguridad, transporte… Miles de personas trabajando para que el festival sea lo más cómodo, seguro y divertido posible. Sin todas ellas, Primavera Sound no existiría.

Con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que Primavera Sound ha suscrito en un acuerdo que quiere luchar por un mundo y un festivales mejores, el festival destaca su compromiso. Con Nobody is Normal, el nuevo protocolo de sensibilización y atención contra las agresiones a las que están expuestas aquellas personas que desafían las normas de género. Con las acciones de Responsabilidad Social Corporativa de Primavera Sound, que este año incluyen como novedad el vaso reutilizable (otro aspecto al que habrá que mirar atentamente) y que afianzan las colaboraciones con Formació i Treball, Banc dels Aliments y Save The Children entre otras organizaciones.

Habrá horas y horas de streaming. De la mano de Radio Primavera Sound, Primavera Sound se verá y se escuchará en todo el mundo de dos formas: con una retransmisión audiovisual en la que se podrán revivir conciertos completos, fragmentos de actuaciones, entrevistas con artistas y otro contenido exclusivo; y en forma de radio digital que explicará desde el mismo Parc del Fòrum todo lo que acontezca en tiempo real en el festival con sus protagonistas. Pronto, más detalles.

Primavera Pro: una década al encuentro de la música

En Primavera Sound también hay debate cultural. En 2010, Primavera Pro dio sus primeros pasos organizando un puñado de charlas frente al mar, un entorno no precisamente convencional para levantar un encuentro profesional. Tras nueve años y unos cuantos cambios de escenario, el punto de encuentro del sector musical alcanza su décima edición habiendo multiplicado el número de actividades y de asistentes, pero manteniendo un carácter heterodoxo, traducido en una programación que va más allá de la industria, e incluso de lo estrictamente musical, para abrazar el debate cultural en su sentido más amplio.

Ese es el espíritu del que surge Insumisas, sección organizada en colaboración con la asociación Mujeres de la Industria de la Música y que se integra en la programación estable del encuentro, proponiendo debates sobre la dimensión política del feminismo, en los que participarán raperas, DJs, activistas, escritoras y periodistas, como Rebeca Lane, Brigitte Vasallo, Remedios Zafra y Lucía Lijtmaer.

En las tres jornadas de Primavera Pro en el CCCB, entre el 29 y el 31 de mayo, habrá más actividades que se salgan de la norma. Por ejemplo, la sesión protagonizada por Stephen Malkmus, que ha preparado una selección de sus momentos musicales preferidos de la historia del cine (y más allá), permitiéndonos descubrir la sorprendente cinefilia de todo un ícono del rock indie. Igualmente reveladora será la entrevista a Neneh Cherry, que repasará su imprevisible trayectoria artística y recogerá el Primavera Award con que el festival ha querido reconocer su carácter de pionera a la hora de abrir camino para la nueva normalidad en el mundo de la música.

Por su parte, Fermín Muguruza y la sociólogx Iki Yos Nárvaez participarán en una mesa redonda a propósito de una de las cuestiones que más preocupación han despertado últimamente en el entorno musical: la identidad cultural de la música, y qué caminos recorre un artista cuando acude a sonidos provenientes de un folklore lejano. «Tradición», «mezcla» y «modernidad» son palabras que, muy probablemente, aparecerán en esta discusión abierta al público, y que se harán ritmo en el taller de candombe que impartirán los uruguayos F5, quienes también actuarán en los showcases internacionales que Primavera Pro lleva al Pati de les Dones del CCCB y al Parc del Fòrum.