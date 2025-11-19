El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez abandona este miércoles el Congreso. EP

El PSOE cae pero mantiene 10 puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS

Los populares recuperan el 2,6% de los votos respecto al barómetro de octubre y logran distanciarse de Vox

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:52

Comenta

El PSOE cae 2,2 puntos en un mes hasta el 32,6% de los votos, pero sigue manteniendo una amplia ventaja sobre el PP, según el barómetro de Noviembre del Centro de Investigaciones Soicológicas (CIS). Los de Alberto Núñez Feijóo obtendrían el 22,4% de los apoyos de celebrarse hoy las elecciones generales y se distancian de Vox 3,6 puntos, pese a la continua subida en intención de voto de la formación de Santiago Abascal que se sitúa en el 18,8% de los sufragios frente al 17,7% de octubre.

Mientras las dos principales fuerzas de la derecha aumentan apoyos, toda la izquierda los pierde. A la caída del PSOE se suman las de Sumar y Podemos. La coalición de Yolanda Díaz pasa del 7,7% de octubre al 7,7%. Podemos también se deja en un mes nueve décimas para quedarse en el 4%.

Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise adscrito a la extrema derecha, pierde en tan solo un mes la mitad del respaldo con el que contaba en el anterior barómetro y en unas generales se quedaría en el 0,6% de los votos.

Por bloques la izquierda se mantiene como opción mayoritaria pese a la caída registrada, principalmente por el impulso que le dan los socialistas. Las fuerzas progresistas (PSOE, Sumar y Podemos) obtendrían en su conjunto un 43,7% en intención de voto frente al 41,8% del bloque de la derecha (PP, Vox y Se Acabó la Fiesta).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un trabajador en un accidente laboral en el polígono de Barros
  2. 2

    El camión volcado ayer en Ontón seguirá bloqueando dos carriles en la A-8 hasta esta noche
  3. 3

    El aire ártico activa el aviso naranja por nevadas en Cantabria
  4. 4

    Madrid-Santander en 34 minutos
  5. 5

    Dos detenidos por realizar tratamientos con bótox y ácido hialurónico sin titulación en un piso turístico del centro de Santander
  6. 6

    Educación cambia las normas de las oposiciones y abre otro frente con los sindicatos docentes en Cantabria
  7. 7

    Las vacas vuelven al Ferial
  8. 8

    El juez condena al Puerto de Santander y a una empleada a pagar 42.500 euros por un falso acoso
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Sanidad lanza un plan para «humanizar» en Cantabria los hospitales públicos y privados y los servicios sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PSOE cae pero mantiene 10 puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS

El PSOE cae pero mantiene 10 puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS