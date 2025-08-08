El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fiestas para parar un tren

Cantabria afronta uno de los fines de semana más animados del año, con celebraciones por toda la región

Álvaro G. Polavieja

Álvaro G. Polavieja

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:49

Si todas las fiestas que se celebran este fin de semana en Cantabria se repartieran a lo largo de todos los fines de semana del ... año, los cántabros estaríamos de celebración hasta el verano que viene, al más puro estilo de nuestros vecinos del sur con sus ferias y romerías -dicho sea desde el cariño y el respeto, claro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre ahogado en la playa de El Puntal
  2. 2

    Un alga asiática invasora ocupa las playas de Noja: «Llega hasta las rodillas»
  3. 3

    Los propietarios de pisos turísticos: «Quieren ilegalizar viviendas que son totalmente legales»
  4. 4

    La muerte del menor en Castro abre el debate de la seguridad en Cotolino
  5. 5

    El Ayuntamiento de Santander descarta el arreglo de los galeones de Vital Alsar porque es Â«inviableÂ»
  6. 6

    Veintiséis días de música y solidaridad con el Festival de las Naciones
  7. 7

    Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
  8. 8

    Higuera: «Vendrán cinco o seis jugadores a subir el nivel»
  9. 9

    Detenido por cambiar la matrícula de su vehículo para repostar gasolina e irse sin pagar
  10. 10

    Desde Paiporta a Cabezón para olvidar la tragedia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fiestas para parar un tren

Fiestas para parar un tren