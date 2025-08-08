Fiestas para parar un tren

Si todas las fiestas que se celebran este fin de semana en Cantabria se repartieran a lo largo de todos los fines de semana del ... año, los cántabros estaríamos de celebración hasta el verano que viene, al más puro estilo de nuestros vecinos del sur con sus ferias y romerías -dicho sea desde el cariño y el respeto, claro.

Lo cierto es que la palabra 'fiesta' es estos días una de las más repetidas y celebradas en toda la comunidad. Vamos a intentar resumir la avalancha de celebraciones de las que se va a poder disfrutar en los distintos municipios de la región, a las que se suma un nutrido repertorio de propuestas culturales para todos los gustos y perfiles. Llegar al final de esta información tendrá una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que sabrás a la perfección dónde disfrutar de un fin de semana épico. El inconveniente es que, dados el número y la calidad de las diferentes opciones, te va a costar elegir.

Fiestas patronales

Son tantas y en tantos sitios que hay que sintetizar bastante para que puedas conocerlas todas sin que esto se haga eterno. Si nos dejamos alguna, que todo es posible, siempre tienes los comentarios para informar a los cántabros.

• Fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega: en la comarca del Besaya no van a parar en todo el fin de semana. Cuentan con un programa tan divertido y variado que nadie podrá decir que no había planes para él. Aquí tenéis toda la información para no perderos nada.

• Fiestas de San Lorenzo en Laredo: La villa pejina se viste de gala para honrar a su patrón –junto con la Virgen del Puerto y San Roque. Hoy, chupinazo a las 20.00 horas, después fiesta de la espuma y música para acabar la noche por todo lo alto.

• Fiestas de Santa María de Cudeyo: Con Solares como epicentro de la fiesta, la actividad en el municipio arranca mañana y se extenderá hasta el próximo día 15.

• Fiestas de Cabezón de la Sal: Este fin de semana continúan las actividades en el municipio, uno de los que más se vuelca con sus celebraciones de toda la comunidad. A destacar el domingo, jornada en la que se celebra el LIX Día de Cantabria. Una fiesta que no dejará a nadie indiferente.

• Fiesta de los Limones Solidarios en Novales: Vuelve uno de los grandes clásicos del verano. Una jornada única con un amplio programa de actividades en la que se nombrará embajador al humorista Goyo González.

• Fiestas de San Roque en Colindres: Las celebraciones de Colindres arrancaron este jueves y se alargarán hasta el lunes. Hoy está programado el espectáculo circense 'Stellar Circus'. Mañana, entre otras propuestas, sardinada popular con las peñas locales y circo. El domingo, traineras en el río Asón y Muestra Internacional de Folklore. ¡Como para perdérselo!

• Fiestas de San Román en Caranda (Piélagos): Desde hoy y hasta el domingo, la fiesta en el municipio no va a parar. Parrillada y paellada, descenso loco por el Pas, piteros, bolos y mucha música para que el cuerpo no pare.

• Fiestas de El Salvador en Ribamontán al Mar: El programa arrancó el pasado miércoles y se prolongará hasta el domingo. Esta noche, macro discoteca y espectáculo 'Estrella del norte' a partir de las 22.00 horas.

• Fiestas de San Mamés en Villanueva de Villaescusa: Hoy es la última jornada del programa pero que nadie se lo pierda, porque los planes no acabarán hasta bien entrada la noche.

• Fiestas de San Mamés en Navajeda: Este municipio clausura hoy también sus fiestas con un parque infantil, una parrillada popular y noche de música en directo para disfrutar por todo lo alto.

• Fiestas de San Mamés en Guriezo: El municipio despide hoy sus fiestas con un amplio programa de actividades que culminará esta noche con música y fuegos artificiales.

• Fiestas de Las Rozas en Valdearroyo: Y, para celebrarlo, comida popular, espectáculo de magia, hinchables para los más pequeños y música para despedir la jornada. Mañana, la fiesta continúa.

• Fiestas de San Lorenzo en Colio (Cillórigo de Liébana): Hoy y mañana, amplio programa de actividades para disfrutar en el municipio lebaniego. Bolos, música, comida, pasacalles… Si te lo pierdes no será porque no te hayamos avisado.

• Fiestas de San Mamés en Dobres y Cucayo: A lo largo de todo este viernes, actividades de todos los tipos y para todos los públicos, con música para clausurar la jornada.

• Fiestas de Santa Isabel en Limpias: Hoy y mañana el municipio cántabro se vuelca con su patrona. Hinchables, concursos, sardinada, charangas, verbenas, talleres, bingo… ¡A disfrutar!

• Fiestas de Nuestra Señora y San Roque en Riaño: Hoy y mañana, últimas jornadas de las fiestas con un amplísimo programa de actividades.

• Fiestas de Santa Marína en Silió: Este sábado las actividades arrancan a las 8.00 de la mañana y se extenderán hasta bien entrada la noche con planes para todos los gustos: pasacalles, mercado gastronómico, degustaciones, romería, desfile, parrillada y mucha música para que nadie se quede parado.

• Fiestas de San Lorenzo en Parbayón: Este sábado arranca el programa de fiestas, con un fin de semana repleto de actividades: romerías, conciertos, bolos, tiro con arco, concentración motera… ¿Te lo vas a perder?

• Fiestas de Nuestra Señora en Mompía: Este sábado habrá de todo para todos, incluyendo hinchables, chocolatada, bingo, fiesta Holly, romería y música para despedir la jornada.

• Fiestas de San Lorenzo en Pujayo: Este viernes y el sábado no habrá quien pare en Pujayo. Chupinazo, coros, verbenas, DJs, parque infantil, romería… A disfrutar.

• Fiestas de San Lorenzo en Villaverde de Soba: Aquí tampoco se va a aburrir nadie a lo largo del fin de semana gracias a todos los planes que hay, entre ellos romería, parrillada, bingo, verbena, comida popular, baile y concurso de karaoke.

• Fiestas de San Lorenzo en Llerana: La localidad celebra dos jornadas plagadas de planes para que todo el mundo disfrute, que incluyen pirotécnica, concentración caballar, degustaciones, concurso de flores, música, hinchables, parrillada…

• Fiestas de San Lorenzo en Pámanes: Este viernes arranca la fiesta con el chupinazo a las 20.00 horas, parrillada, desfile y música. Mañana habrá parque infantil, actuaciones corales, bingo y romería. El domingo, concurso de ollas ferroviarias.

• Fiestas de Santa Filomena en Isla: El domingo y el lunes el municipio cántabro honrará a su patrona con numerosas actividades, entre ellas pasacalles, actuaciones de música en directo, maratón popular, hinchables y parrillada.

• Fiesta de Urgullu Pasiegu en San Roque de Riomiera: La propuesta arranca un año más esta noche y se extenderá a lo largo de toda la jornada de mañana. Basta ir para saber por qué los pasiegos están tan orgullosos de su comarca.

• Fiesta del Turista en Arredondo: A lo largo de todo el fin de semana el municipio acoge numerosas actividades para todos los públicos, desde partidos de fútbol, parrilladas, y música en directo por la noche hasta pasacalles y concursos gastronómicos.

• Fiesta de la Sidra en Argoños: Actividades y degustaciones a lo largo de toda la jornada, desde las 12.00 horas de este sábado hasta que el cuerpo aguanta con música en directo por la noche.

• Gran Capítulo de la Cofradía del Tomate y el Pimiento en Ampuero: la localidad cántabra se vuelca a lo largo de este sábado con dos de sus productos más destacados.

Cultura y diversión

Además de las fiestas populares, este fin de semana habrá un montón de propuestas culturales de todo tipo para acabar de complicar la elección de dónde y cómo pasarlo bien. Vamos a resumirlas.

• Feria del Libro Viejo de Santander: Se ubica en la Plaza Alfonso XIII de la capital cántabra. Una cita imprescindible para los amantes de la lectura a lo largo de todo el fin de semana.

• Feria Nacional de Artesanía en Santander: Artesanos de todas las disciplinas demuestran su buen hacer y venden sus productos en la Plaza Porticada hasta el próximo día 17. Si quieres saber más, pincha aquí.

• Marcos Históricos del Festival Internacional de Santander (FIS): Gracias a esta iniciativa única, la música clásica será protagonista en diferentes puntos de la comunidad a lo largo del verano. Este viernes será el turno de Santander y Viérnoles, mientras que el sábado recalarán en los castillos de San Vicente y Argüeso. El domingo las actuaciones tendrán lugar en Torrelavega, Rasines y Santander. Accede a toda la información aquí.

• Caprichos Musicales en Comillas: Vuelve uno de los clásicos de la villa marinera. Este sábado, gala inaugural en la la Iglesia del Seminario Mayor y mañana en el Centro Cultural El Espolón. El programa continuará hasta mediados de agosto. Aquí tienes toda la información.

• 'Vive la feria' en Torrelavega: El festival musical permitirá disfrutar desde hoy y hasta el domingo con destacados artistas como Juan Magan, Beret, La Fuga o Mago de Oz.

• Fiestas del Medievo en Cubeyo: El municipio celebra este domingo su tradicional propuesta, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. Para saber por qué, solo hay que pasarse por allí. Quien va, repite.

• Día del Museo de la Real Fábrica de Artillería de La Cavada: Otro de los grandes clásicos del verano cántabro, del que se podrá disfrutar a partir de las 17.45 horas.

• Borleña Folk: La música tradicional de Cantabria será la gran protagonista a lo largo de este sábado en la localidad

• Día de la Música en la Calle en El Astillero: Gran festival de peñas y charangas a lo largo de toda la jornada.

• La Fábrica de la Voz en Camargo: Actividad musical que forma parte del Festival de Verano. Comenzará a las 21.30 en los jardines del Ayuntamiento salvo si llueve, que se trasladará al pabellón de Muriedas.

• Veranos de Jado: El parque santanderino acoge esta noche un concierto de música de cámara y mañana una actuación teatral.

• Circo Quimera: Los amantes del circo tienen una cita durante todo el fin de semana en la Plaza de México de la capital cántabra.

• Cabaret Prohibido: Otro de los clásicos del verano cántabro. Quienes quieran disfrutar de esta propuesta podrán hacerlo durante todo el fin de semana en la carpa del Circo Quimera en Santander.

• El Circo de Fofito Aragón: Más circo y del bueno en Ribamontán al Mar durante todo el fin de semana.

• Observación de las Perseidas en Rebollar del Ebro: Disfrutar de este espectáculo único este sábado es posible en Valderredible, en una actividad que comenzará a las 22.30 horas.

• Festival Nacional Folklórico en Suances: Este sábado a partir de las 21.00 horas en la Plaza de Viares.