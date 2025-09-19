Fin de semana de luces y banderines

Estamos en septiembre, sí. Pero la fiesta y el disfrute no para en Cantabria y, este fin de semana, la región se vuelve a llenar ... de confeti y celebraciones. Por eso, una vez más, El Diario Montañés hace una selección de todos los actos festivos de la comunidad para que no se pierda ninguno. ¡Esté atento, que comenzamos ya!

Laredo La villa se prepara para recibir a Carlos V

Ampliar El público, ataviado para la ocasión, presenció el espectáculo en el antiguo Ayuntamiento. Ana Bringas

Laredo este fin de semana vivirá su tradicional 'encuentro' con Carlos V. Y es que, la villa pejina representa el Último Desembarco del emperador. De esta manera, la localidad se transportará de lleno al siglo XVI, con representaciones, desfiles y espectáculos de pirotecnia. Estos festejos son un clásico en la progragación de Laredo, tanto es así, que este año cumplen su 25 aniversario.

Campoo Reinosa vibra por las fiestas de San Mateo

Ampliar La diseñadora del cartel de las fiestas de este año Leire González, acompañada de la edil del festejos. DM

Reinosa empieza en la tarde del viernes las fiestas de San Mateo con el pregón de Ángel Manzano, que ha puesto música a la vida campurriana durante años. Las Justas Literarias pondrán el toque cultural a este fin de semana festivo. El desfile de carrozas, a las 10.30 horas será el acto principal del día 20.

El domingo, día de San Mateo, las carrozas desfilarán de nuevo por la ciudad a las 12.00. La Feria de Ganados, germen de esta fiesta y el completan un programa cargado de actividades.También, un año más, Reinosa volverá a animar San Mateo con la feria de casetas, que se instalará en la plaza Juan XXIII y la Avenida Puente de Carlos III desde hoy hasta el próximo 28 de septiembre, Día de Campoo.

San Mateo de Buelna sigue de fiesta Unos festejos en los que mezcla la música, el deporte y la cultura tradicional

Ampliar El pueblo de San Mateo celebra sus fiestas patronales. Luis Fermín Turiel / WikimediaCommons

En San Mateo de Buelna llevan de fiesta desde el lunes. Y todavía quedan fuerzas para continuar el fin de semana. Tras unos días de torneos deportivos, actividades infantiles y parrilladas, el sábado arranca el fin de semana con la subida en albarcas, mientras que para el domingo se celebrará el Día Grande, con la Misa en Honor al Santo Patrón y la tradicional procesión. Entre en este enlace para ver los demás actos programados.

Más fiestas Puente San Miguel y Vega de Liébana se unen a la lista

Por si esto le parece poco, Puente San Miguel arranca hoy sus fiestas. Unos festejos que se alargarán hasta el 29 de septiembre y el que habrá con un protagonismo especial para la música, con orquestas, sesiones vermú y tardeo. También se contará con un concurso de peñas, homenaje a los mayores y la décima edición de la Marcha Nocturna. ¡Casi nada!

Ampliar Concurso de postres de la pasada edición. DM

Y para los amantes de la miel, este sábado Vega de Liébana celebrará su XIV feria con este producto agroalimentario como protagonista, que estará acompañado por otros. Cerca de 40 productores, artesanos y empresarios se citarán mañana en la pista polideportiva, donde tendrá lugar una exposición de productos, concursos, conferencias, sorteos y música, con la miel como plato fuerte de la jornada.

Actos solidarios en Santander Este sábado llega la Marcha de las Cinco Playas, siete kilómetros de apoyo a la investigación del cáncer

Aterrizando en la capital cántabra y dejando atrás los actos festivos, toca ahora hablar de las actividades deportivas del fin de semana. Mañana se celebrará la Marcha de las Cinco Playas, siete kilómetros de apoyo a la investigación del cáncer. La prueba solidaria, que está abierta a todos los públicos, comenzará a las 10.30 horas en La Magdalena para recorrer la costa de Santander hasta Mataleñas.

La capital cántabra se moja por una buena causa El Triatlón Ciudad de Santander se celebra el domingo con récord de participación

Ampliar Los participantes de la competición durante la pasada edición de la prueba. Daniel Pedriza

Este domingo más de 750 atletas de 13 nacionalidades -lo que supone un récord de participación hasta la fecha- participarán en el triatlón 'Ciudad de Santander'. Todos ellos se mojarán por la solidaridad, ya que un porcentaje de cada inscripción se destinará a la Fundación Síndrome de Down, la Fundación Calidad en Dependencia y a Desafío Inmortales.

Y, también este domingo, recordarle que el Racing se medirá ante el Córdoba, en el Nuevo Arcángel, a las 21.00 horas. Los de José Alberto -líderes en la clasificación- intentarán lamerse las heridas tras la abultada derrota sufrida contra la Cultural la pasada jornada en El Sardinero.

Visitas guiadas por Santander Los entresijos del navío Pascual Flores y el Palacio de La Magdalena

Este fin de semana también se podrá disfrutar visitando las entrañas de un navío y un palacio que fue residencia real de Alfonso XIII. Y es que, el Pascual Flores, un palibote fabricado en 1917, recala en Santander y los interesados podrán visitarlo este sábado y domingo en el muelle de Calderón de Santander. Original de Torrevieja (Alicante), el barco se dedicó a exportar frutas, sal y otras cargas tanto en el Mediterráneo como en puertos del norte y oeste de África.

Ampliar El buque histórico Pascual Flores. Fundación Nao Victoria

Por otro lado, el Palacio de La Magdalena ya ha retomado esta semana las visitas guiadas a su interior, una vez concluidas las actividades académicas y culturales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Ampliar Vista aérea del Palacio de la Magdalena y de parte de los jardines que rodean la edificación, en el punto más alto de la península del mismo nombre. Sane

Y con estas dos últimas sugerencias finaliza la agenda de planes. Como habrá podido comprobar, otro fin de semana más en el que Cantabria se llena de música, gastronomía, tradición y festejos, que dan paso a actividades deportivas y cultural de primer nivel. Solo queda desearle unos felices días y que disfrute de ellos.