Agenda para el fin de semana

Planes para terminar el verano por todo lo alto

En Cantabria la fiesta continúa en septiembre: en Ampuero, en Piélagos, en Vega de Pas... festejos importantes para que el ritmo no pare

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:24

Termina la primera semana de septiembre. El lunes los más pequeños vuelven al cole y la rutina va poco a poco ganando terreno a la ... relajación estival. Así que toca echar los restos en esta recta final del verano y disfrutar, disfrutar, disfrutar. Planes para ello sobran estos días. El sábado la previsión meteorológica dice que hará tan bueno que parecerá que agosto aún no se ha ido. Aprovechemos los días de playa que luego se echan de menos. Vivamos las fiestas, que aún son muchas en toda la región. Y el lunes... Bueno, pues el lunes ya será otro cantar.

