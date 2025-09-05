Planes para terminar el verano por todo lo alto

Termina la primera semana de septiembre. El lunes los más pequeños vuelven al cole y la rutina va poco a poco ganando terreno a la ... relajación estival. Así que toca echar los restos en esta recta final del verano y disfrutar, disfrutar, disfrutar. Planes para ello sobran estos días. El sábado la previsión meteorológica dice que hará tan bueno que parecerá que agosto aún no se ha ido. Aprovechemos los días de playa que luego se echan de menos. Vivamos las fiestas, que aún son muchas en toda la región. Y el lunes... Bueno, pues el lunes ya será otro cantar.

Vega de Pas Tradición, espectáculos infantiles e Isabel Aaiún por Nuestra Señora

Las Fiestas de Nuestra Señora han comenzado a primera hora de este viernes con el chupinazo que marca el inicio de cuatro días de celebraciones en Vega de Pas. A partir de las 20.15, las peñas comenzarán su recorrido festivo desde el merendero Andresito hasta la plaza, acompañadas por la Escuela de Baile Raúl Campo. Allí tendrá lugar el pregón oficial y la presentación de peñas. La noche continuará con la orquesta Caramelo, un gran bingo, verbena y la Macro Fest para cerrar el primer día con música hasta la madrugada. El sábado hay programados juegos, concursos, espectáculos familiares, música y tradición. Entre las propuestas destaca el Magic Festival, el musical 'El Show de Mickey', el clásico juego de pesca de trucha o las pruebas del Desafío Pasiego Interpeñas. La jornada finalizará con el Vega Festival Live que tendrá de protagonista a Isabel Aaiún en su gira 'Potra Salvaje 2025'.

Ampuero y Vioño de Piélagos Encierros, ceremonias religiosas y música

Ampuero y Vioño estallarán en la tarde del viernes en color y alegría con el lanzamiento de sus respectivos chupinazos que dan inicio a las fiestas de la Virgen Niña y la Virgen de Valencia, respectivamente. Será a las 20.00 horas cuando Jesús Torre Santisteban, Quechu, salga al balcón del Ayuntamiento de Ampuero para dar el pregón y lanzar el cohete que desatará la fiesta hasta el próximo lunes. En Vioño a las 22.00 horas tendrá lugar el encendido de la mecha festiva.

San Vicente de la Barquera Bailemos rumba al ritmo de Los Chunguitos

San Vicente inicia el viernes sus fiestas patronales de La Barquera y El Mozucu con el espectáculo infantil Ragnarok en el auditorio municipal. El sábado se celebrará en el puerto pesquero el concurso de cucañas. La lectura del pregón está prevista a las 21.30 horas con la presentación de las peñas. La jornada finalizará a ritmo de rumba con el concierto de Los Chunguitos.

La travesía de 'Las chalanas locas', el concierto de batería de Kai Wei y la verbena con la orquesta 'Sonido' son las propuestas para el domingo en la villa marinera.

Santoña Pregón de la coral Portus Victoriae

Santoña empieza este sábado sus fiestas en honor a la Virgen del Puerto con el pregón a cargo de la coral Portus Victoriae. Será a las 13.00 horas en la plaza de San Antonio. Ese acto dará paso a una semana festiva que entrelazará actos religiosos, tradiciones populares, música y gastronomía.

Noja La playa de Ris es la capital del surf

La playa de Ris de Noja reunirá el sábado y el domingo a surfistas de todo el país en una competición de máximo nivel en categoría absoluta tanto femenina como masculina. Se trata de una nueva prueba puntuable para la Liga Federación de la Federación Española de Surfing. El Campeonato Surf Ris 2025 será además una prueba clasificatoria directa para el Campeonato de España de Surf, ya que los campeones obtendrán plaza para participar en la cita nacional más importante del año.

Escenario Santander Homenaje a Iron Maiden y AC/DC

Escenario Santander estrena nueva temporada y lo hace con un doble cartel para rendir homenaje a dos grandes bandas, Iron Maiden y AC/DC. La cita es el sábado a las 20.30 horas.

Sala Los Ángeles Música brasileña a cargo de los hermanos Guedes

Los sonidos brasileños de los Hermanos Guedes–Anahy, Karaí y Andresito– abren este viernes a las 20.00 horas la nueva temporada de conciertos en la sala Los Ángeles.

Pasaje de Saro en Torrelavega La elegancia indiana. La moda en Torrelavega a principios del siglo XX

El Pasaje de Saro acoge la exposición 'La elegancia indiana. La moda en Torrelavega a principios del siglo XX', un recorrido por la memoria textil de aquella época a través de veintidós trajes confeccionados por la modista María José Mínguez. La muestra, organizada en Espacio Difusión, rinde homenaje a un oficio que la creadora aprendió en esta ciudad, donde se formó en corte y confección desde su adolescencia.

Santander Folclore y cultura en la Romería del Faro

La campa del Faro acoge el domingo una nueva edición de la Romería del Faro, una jornada festiva en torno al folclore y la cultura regional que comenzará a las 12.00 horas y se prolongará durante todo el día. Mercado, actividades infantiles, actuaciones y música integran la programación de esta cita tradicional.

Campa de la Magdalena Concurso canino por una buena causa

La campa de la Magdalena acoge el domingo un concurso para perros con y sin raza. El evento se celebrará de 10 a 19 horas. Incluye feria de artesanía, exhibición y bingo solidario. Todo lo recaudado irá destinado a la asociación Aptacan.