Preparados para disfrutar, que el finde tiene una hora más

Estamos en otoño y entramos en un fin de semana un poco diferente. El domingo a las 3 serán las 2 así que tenemos una ... hora más. Más tiempo para dormir, para bailar, para salir, para divertirnos. Más tiempo para disfrutar de los planes que hoy proponemos: conciertos, teatro, mercados, deporte... Aquí tenemos un poco de todo para el último fin de semana de octubre y el inicio de una semana sin cole.

No, aunque lo parezca aún no es Halloween. La fiesta de Todos los Santos se celebra la semana que viene. Sin embargo, como los más pequeños ya están libres de toda responsabilidad, en muchas localidades ya hay un montón de planes terroríficos preparados para ellos. Fiestas de disfraces, pasajes del terror, talleres... Aquí ofrecemos una completa guía para no perderse nada.

Los conciertos de El Soplao Doble cita con la música: Diana Navarro y Luz Casal

La cueva de El Soplao acoge las actuaciones de Diana Navarro y Luz Casal, viernes y sábado, respectivamente, dentro del ciclo 'El escenario más antiguo del mundo', organizado por la Consejería de Cultura con motivo del 20 aniversario de la cueva. La voz de Navarro regresa a El Soplao, donde ya actuó en 2017, con una propuesta musical minimalista y acompañada al piano por David Pérez. Navarro acaba de presentar su gira 20 aniversario 'Ya no estoy sola'. El sábado es el turno de Luz Casal. La gallega presentará un concierto único de piano y voz. Casal actúa en El Soplao semanas antes de lanzar su nuevo disco 'Me voy a permitir', que saldrá a la venta el 28 de noviembre.

En Escenario Santander Rock Español con Santero y Los Muchachos

La banda valenciana Santero y Los Muchachos actúa este viernes en Escenario Santander dentro de la gira de presentación 'Una Noche en Les Arts'. La cita es a las 21.30 horas.

Liébana por todo lo alto Potes celebra las Jornadas de la Montaña Lebaniega y la Copa Urbana de Escalada

La undécima edición de las Jornadas de la Montaña Lebaniega se celebran desde este viernes y hasta el domingo en Potes. Y no solo habrá conferencias, exposiciones o rutas para todos los interesados. La Copa Urbana de escalada volverá a reunir a quienes quieran pasar un buen rato por las paredes de edificios de la capital lebaniega o quienes quieran dar sus primeros 'pasos' en una pared. Junto a ellos, los mejores del asunto en todo el país. Las Copas de España de velocidad y bloques se celebran el sábado y el domingo, para coronar a los ganadores finales de las competiciones.

En la plaza Alfonso XIII de Santander Quesos, música y bebidas artesanas en el Mercado de Productores 'Tardíu 25'

El queso, las bebidas artesanales y la música en directo serán tres de los ingredientes principales del Mercado de Productores Tardíu 2025, que se celebra este viernes y el sábado en la plaza Alfonso XIII de Santander. Aquellos que se acerquen podrán elegir una bebida y configurar su propia tabla de quesos, además de disfrutar del programa artístico, que comenzará el viernes 24, a las 19.00 horas, con Alex Porras y Los Antihéroes, a los que seguirá DJ Kevin Mc Callister a las 21.00 horas.

Castro Urdiales y El Astillero La cerveza protagoniza los festivales de octubre

En el mes de octubre no hay fin de semana en que una localidad no celebre un festival de la cerveza. Este es el turno de Castro Urdiales y El Astillero. Ambos festivales se celebran hasta el domingo. El Castroberfest es en una carpa que hay instalada en el parque Amestoy. Por su parte, Asti Beer Fest está en La Cantábrica. Sendas fiestas son sobre el mundo de la cerveza pero tienen mucho más y proponen un fin de semana lleno de costumbres culturales y gastronómicas alemanas, además de música en directo y actividades para toda la familia.

La Teatrería de Ábrego en Oruña de Piélagos Empieza el ciclo 'Mujeres que cuentan' con 'Ursula. Dejarse ir en el viento'

La Teatrería de Ábrego acoge una nueva edición de 'Mujeres que cuentan', la muestra internacional que desde hace más de una década convierte a Oruña de Piélagos en punto de encuentro para la creación femenina contemporánea. El ciclo empieza este sábado a las 20.00 horas con 'Ursula. Dejarse ir en el viento', una producción de Cara Mía Teatro (Dallas, EE UU).

Calles de Santander Carrera Popular de El Diario Montañés

Hasta el mismo sábado es posible inscribirse para una nueva edición de la Carrera Popular de El Diario Montañés, que se disputará este domingo a partir de las 10.30 horas sobre sus tres distancias ya habituales (2.000, 5.000 y 10.000 metros) y con el recorrido por las calles habituales, con salida y llegada en el Paseo Pereda, entre la Porticada y Correos.