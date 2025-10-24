El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Preparados para disfrutar, que el finde tiene una hora más

El domingo a las 3 serán las 2 así que tenemos una hora más para disfrutar de los planes que proponemos: conciertos, teatro, mercados, deporte...

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Estamos en otoño y entramos en un fin de semana un poco diferente. El domingo a las 3 serán las 2 así que tenemos una ... hora más. Más tiempo para dormir, para bailar, para salir, para divertirnos. Más tiempo para disfrutar de los planes que hoy proponemos: conciertos, teatro, mercados, deporte... Aquí tenemos un poco de todo para el último fin de semana de octubre y el inicio de una semana sin cole.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

