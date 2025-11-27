Santoña talará de forma «urgente» 23 palmeras afectadas por el picudo rojo El Consistorio asegura que ha aplicado tratamientos preventivos para salvar los ejemplares, pero que esta «es un plaga global que necesita de medidas estatales y regionales»

Ana Cobo Santoña Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:58 | Actualizado 16:10h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santoña talará en los próximos días hasta un total de 23 palmeras afectadas por la plaga del picudo rojo. A través de un contrato menor, adjudicado a la empresa Quintial por 14.787 euros (IVA incluido), va a proceder a la retirada «urgente» de estos ejemplares, algunos tan emblemáticos como los existentes en el parque de Manzanedo y en la entrada (o salida) de la villa por la carretera de 'los puentes' desde hace décadas.

Esta considerable pérdida de árboles se debe, según el Consistorio, a que Santoña «está sufriendo una de los ataques de picudo rojo más contundentes de los últimos años» y a que «no puede combatirse únicamente con recursos municipales». Se alude a que es «un problema a nivel nacional, europeo y global» que «está avanzando por toda Cantabria y que ya ha afectado de forma grave a numerosos municipios del entorno».

La tala y eliminación de las 23 palmeras «irrecuperables» se acometerá de forma urgente estas semanas. Para ejecutar las obras con maquinaria especializada será necesario cortar puntualmente algunas calles y zonas de paso durante las intervenciones. «Estos trabajos son imprescindibles para evitar riesgos y frenar la progresión de la plaga en la medida de nuestras posibilidades».

Desde hace meses los vecinos que pasean por las calles y parques de la localidad se han percatado de que hay numerosas palmeras secas y con las palmas mustias y caídas. Desde el Ayuntamiento sostienen que en el caso de Santoña confluyen varios factores que favorecen la propagación. «Plantaciones antiguas en alcorques lineales, con palmeras muy próximas entre sí, la alta densidad de la palmera de la especie 'Canariensis', la más afectada, que los daños internos son invisibles: cuando se detectan los síntomas exteriores ya suele ser tarde y la presión de la plaga procedente de municipios vecinos (Argoños, Escalante, Bárcena de Cicero, etc). El insecto vuela, y no entiende de límites municipales».

El Consistorio defiende que ha actuado de «forma rigurosa y dentro de lo posible» sobre las palmeras que desaparecerán en las próximas semanas y en otras que aún sobreviven a la patología. No obstante, lamentan que «no es posible crear una barrera sanitaria sin medidas conjuntas a nivel regional y estatal». A este respecto, detallan la labor que se ha acometido a nivel municipal con «la aplicación de tratamientos preventivos»de endoterapia, riegos y duchas en meristemos apicales y se ha hecho un seguimiento técnico continuo ». Pero estas acciones, dicen, «no son infalibles. «Aunque tratemos todas las palmeras públicas, si un solo jardín privado no hace tratamientos, la plaga vuelve a extenderse».

En cualquier caso, van a seguir actuando «activamente» en aquellos ejemplares que, por el momento, esquivan la infección del picudo rojo. En esta línea, señalan que «reforzarán los tratamientos preventivos, habrá un control técnico permanente de cada ejemplar y se informará y asesorará a los vecinos para detectar síntomas y actuar con rapidez». Igualmente, solicitarán el apoyo urgente al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de España para abordar el problema de forma global.