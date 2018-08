El alcalde de Marina de Cudeyo afirma que colocará de nuevo el cartel y, si puede, «más grande» El alcalde de Marina de Cudeyo, Severiano Ballesteros. El anuncio, que estuvo varios días expuesto al público en el registro del Ayuntamiento, fue retirado por el teniente de alcalde, el socialista Pedro Pérez ELENA TRESGALLO Marina de Cudeyo Domingo, 12 agosto 2018, 07:55

El alcalde regionalista de Marina de Cudeyo, Severiano Ballesteros, lo tiene claro y así se lo reconoció ayer a este periódico: «Lo volveré a colocar. Si puedo, más grande». El primer edil se refería al anuncio, con su firma y sello, que se colgó días atrás en el registro del Ayuntamiento, a la vista de todo el que se acercaba a las dependencias municipales, y en el que se podía leer: «A todos... el que venga con un problema, que traiga la solución, y si no, que no venga».

La nueva vuelta de tuerca por parte de Severiano Ballesteros se sucede tras la publicación de la noticia de la colocación del polémico cartel por este periódico y de que el teniente de alcalde, el socialista Pedro Pérez, lo retirase horas más tarde «sin más discusión», señaló entonces el socio de gobierno en el Ayuntamiento.

Según explicó esta semana el propio Severiano Ballesteros, reconociendo que «le daban igual» las opiniones que pudiese generar, el cartel se colocó tras la visita de unos particulares al Consistorio que pretendían que se solventasen problemas «personales o privados». No obstante, el propio anuncio hacía alusión a «todos los vecinos».

La respuesta de los ciudadanos no se hizo esperar y las redes sociales pronto empezaron a criticar la actitud del regidor, mientras sus opositores políticos –que le han recordado que cobraba un sueldo para atender esos problemas– piden su dimisión.

Desde el Partido Popular, Isabel Urrutia, opinaba este pasado viernes que la acción del regidor de Marina de Cudeyo, el regionalista Severiano Ballesteros, «no tiene excusa», tras compararlo con su líder, Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, «cuya consigna es 'que a mí nadie me venga con problemas', y cuando vienen 'yo no sé nada'», dijo. «El alcalde –prosiguió– pensará que si lo hace el presidente, ¿por qué no lo va a hacer él?».