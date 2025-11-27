El Ayuntamiento de Santander explora la construcción de viviendas en suelo dotacional Igual sigue el plan de Feijóo, anunciado en febrero, para combatir el problema de la vivienda con el uso de estas parcelas. La idea es levantar viviendas rotacionales que sean destinadas a alquileres temporales para colectivos con dificultades

Sócrates Sánchez Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:53

Corría el mes de febrero cuando Alberto Núñez Feijóo reunió a los alcaldes populares de grandes ciudades españolas para celebrar el I Foro de las Ciudades. De ese encuentro salió impulsada la 'Ley del Suelo'. propuesta por el propio líder del PP, con la que combatir el problema de la vivienda. Una medida centrada en la creación de un catálogo de suelo público finalista para la construcción de vivienda asequible en las grandes ciudades bajo su control y en la que se movilicen parcelas de titularidad pública de carácter dotacional que lleven tiempo vacantes y no hayan cumplido su función inicial. La oferta se destinaría a los colectivos que más la necesitan: jóvenes, familias numerosas, monoparentales, vulnerables o personas con discapacidad.

Más de nueve meses después, José Antonio Gómez, gerente de la Sociedad de Vivienda y Suelo de Santander, abrió este jueves la puerta a este escenario en la ciudad. Y lo hizo durante la primera jornada del Congreso Vivienda Cantabria 2025, organizado por El Diario Montañés. «El sector privado actualmente está construyendo en Santander más de 700 viviendas repartidas en 20 promociones. Y hay otras 600 viviendas en otras 20 promociones que ya han solicitado la licencia del proyecto básico para empezar a construir», destacó Gómez. Sin embargo, reconoció que «desde la administración nos encontramos con que hay una falta de suelo público para seguir haciendo vivienda pública».

Ahí es donde entra la promesa que realizó el Ayuntamiento al «dar prioridad» a las actuaciones incluidas en el plan de Feijóo. «Vamos a empezar a explorar un campo que hasta ahora nunca habíamos hecho, que son los suelos públicos dotacionales», explicó el gerente de la sociedad de Vivienda y Suelo de Santander. «Con la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Lotuca) se ha abierto ese melón para que desde las administraciones, en esos suelos dotacionales que no tienen ningún tipo de congregación de uso, se puedan hacer viviendas rotacionales».

Gómez detalló que «se va a iniciar un camino en el que esperemos que nos lleve a poder construir en sitios donde hasta ahora era impensable porque no se consideraba la vivienda como una dotación más». Con ello, desde el Ayuntamiento esperan dar respuesta a esos 11.000 santanderinos que «tenemos apuntados a nuestros sorteos de vivienda» y se consiga ese «sueño» de una vivienda «promovida» desde lo público. De igual modo, reconoció que Santander es una ciudad «muy cara» en términos de vivienda. «Desde las administraciones tenemos que luchar por ofrecer viviendas a nuestros vecinos». Asimismo, el gerente ha recordado la inversión del Ayuntamiento para construir 300 viviendas a un precio de 1.334 euros.

Construcciones ecoeficientes

Después de que el Ayuntamiento de Santander desvelase sus próximos pasos en materia de vivienda, la primera jornada reunió este jueves -y lo hará este viernes también- a los actores principales del sector inmobiliario -constructores, promotores, arquitectos y especialistas de referencia- para tratar el futuro de la vivienda, la sostenibilidad y los sistemas industrializados en la construcción.

En el primero de los dos días llenos de ponencias, mesas redondas y oportunidades de networking se trataron los retos y oportunidades que impactan en el futuro de la vivienda. Las claves del mercado inmobiliario en la región, la construcción ecoeficiente, conocer más de cerca proyectos exitosos o la aplicación de la inteligencia artificial fueron algunos de los temas que estuvieron encima de la mesa este jueves y que se abordarán desde más perspectivas en el día de este viernes.

Leticia Mena, presentadora y periodista de El Diario Montañés, fue la encargada de dar la bienvenida a todos los presentes. «Este congreso es un punto de encuentro para un sector que vive un momento decisivo. Cantabria está en un momento de transformación, atrae talento, inversión y nuevos residentes. Aquí vamos a tener la oportunidad de mirar juntos el presente y pensar en el futuro».

Tampoco se quiso perder la cita, Alberto Pacheco, director Oficina Empresas Santander de Banco Santander. «Hemos visto como el sector ha evolucionado con fuerza en los últimos años. Se vuelve a hablar de compraventa y de los precios. Lo que refleja el interés y vitalidad del sector», reconoció. Pacheco ha hecho hincapié en la apuesta del Banco Santander para financiar proyectos residenciales: «Reafirmamos nuestro desarrollo urbano equilibrado y accesible para todos».

Este viernes, la segunda jornada

La capital cántabra seguirá siendo este viernes el epicentro del sector inmobiliario. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander acoge esta última jornada con la celebración de seis ponencias. Entre las que se podrá conocer de primera mano la nueva forma de inversión alternativa impulsada por el portal habitacion.com. La plataforma permite a los jóvenes comprar una habitación en una vivienda compartida en lugar de alquilarla. De la misma manera, se conocerán las claves y un análisis exhaustivo del mercado inmobiliario en Cantabria a cargo de Ferran Font, director de Estudios y Portavoz en pisos.com.