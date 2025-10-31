El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antonio Ontañón realiza la ofrenda floral en La Magdalena junto a Paz de la Cuesta, Pedro Casares y Daniel Fernández. Roberto Ruiz

Homenaje del PSOE en La Magdalena en plena polémica por ser Lugar de Memoria

Se abre ahora un plazo de quince días para realizar alegaciones al plan que busca recordar a las víctimas del campo de concentración que se ubicó en la península

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 19:29

Comenta

La Magdalena, que hasta ahora era un lugar dedicado al esparcimiento, el turismo y la cultura, se ha convertido en la última semana en vértice de la polémica política ... . Coincidiendo con el hecho de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el inicio del procedimiento para que toda la península se convierta en Lugar de Memoria para honrar a las víctimas del franquismo. Un procedimiento para el que se abre ahora un periodo de 15 días para realizar alegaciones. El PSOE celebró también en el jardín de caballerizas una ofrenda floral para conmemorar el 31 de octubre, Día de la Memoria de las Víctimas del golpe militar.

Te puede interesar

