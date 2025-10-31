Homenaje del PSOE en La Magdalena en plena polémica por ser Lugar de Memoria

La Magdalena, que hasta ahora era un lugar dedicado al esparcimiento, el turismo y la cultura, se ha convertido en la última semana en vértice de la polémica política ... . Coincidiendo con el hecho de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes el inicio del procedimiento para que toda la península se convierta en Lugar de Memoria para honrar a las víctimas del franquismo. Un procedimiento para el que se abre ahora un periodo de 15 días para realizar alegaciones. El PSOE celebró también en el jardín de caballerizas una ofrenda floral para conmemorar el 31 de octubre, Día de la Memoria de las Víctimas del golpe militar.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, aseguró que el último lugar donde veraneó Alfonso XIII, que también acogió La Barraca y durante los últimos 90 años ha sido sede de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), podrá convertirse también un lugar para recuperar la memoria colectiva. «Un recuerdo que no va contra nadie, sino en favor de tener una sociedad más decente, de hacer justicia para reencontrarnos con nuestro pasado y mirar al futuro para que estos episodios oscuros de nuestra historia no se vuelvan a repetir», argumentó en el acto junto a Daniel Fernández, portavoz del PSOE en Santander; Paz de la Cuesta, presidenta de la Fundación Matilde de la Torre y Mario Iglesias, portavoz socialista en el Parlamento.

Junto a ellos acudió una amplia representación de la asociación Héroes de la República y la Libertad, que recordó que este campo de concentración franquista –uno de los 188 que hubo en todo el país– estuvo operativo entre agosto de 1937 y noviembre de 1939;y aunque su capacidad máxima era de 600 prisioneros, llegó a albergar más de 1.600. «Estamos muy reconfortados por poder celebrar un día tan simbólico», expresó Jorge Suárez, presidente de la Asociación que recuerda a los que murieron a manos de la represión franquista. Un discurso al que se adhirió el presidente honorífico de la Asociación, Antonio Ontañón, que lamentó que «todo lo ocurrido hasta la fecha ha sido ocultar, pero no por casualidad, sino de manera premeditada».

Todos los allí presentes realizaron la ofrenda floral bajo el gran reloj de caballerizas y con un aplauso homenajearon a todos aquellos que sufrieron la sinrazón de la violencia. «Por eso esto no tiene que dividirnos», expresó el portavoz socialista en la capital cántabra. «Esto tiene el objetivo de que los visitantes recuerden lo que se hizo en este espacio, que es muchas veces recordado por cosas positivas, pero que también tiene que ser recordado por lo que se hizo durante la Guerra Civil».

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), se mostró «triste» por la resolución y se cuestionó por qué no se declaran como lugares de memoria la bahía de Santander, «donde estuvo atracado el buque Alfonso Pérez»; el faro, «donde se tiraba a tantas personas»; o «el edificio de la calle del Sol donde estaba la checa». Buruaga ha lamentado que «lo que pretenden» y «consiguen» con esto es «seguir abriendo heridas» y «seguir fracturando a la sociedad».

Por otro lado, la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Santander, Laura Velasco, acusó al PSOE de «utilizar métodos totalitarios» para intentar «enfrentar» a los vecinos «reabriendo viejas heridas». La iniciativa persigue, según la edil de VOX, que no se hable de la «corrupción» de los socialistas, de los casos en el entorno de su líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de cómo el secretario de Organización del partido en Cantabria, Agustín Molleda, «consiguió una plaza fija en Cartes cuando era alcalde».