La calle Santa Lucía, en Santander, una de las incluidas en la Zona de Bajas Emisiones, en una imagen de archivo. Javier Cotera

Santander Saludable censura la Zona de Bajas Emisiones por ser un «timo» y un «fraude»

El colectivo, que representa a doce entidades, critica que la ordenanza aprobada el pasado jueves en el Pleno «no va a proteger la salud de la ciudadanía»

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:45

Comenta

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) ha censurado este lunes la ordenanza de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que ha calificado de «timo» y « ... fraude». Según critica el colectivo, que representa a doce entidades, la normativa aprobada el pasado jueves en el Pleno municipal «no va a proteger la salud de la ciudadanía». Mientras tanto, el equipo de Gobierno (PP) ya está dando los pasos más importantes para que la ZBE sea una realidad. Lo hace justo a tiempo para cumplir la ley que obliga a que esté operativa antes del 1 de enero de 2026.

