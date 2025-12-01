Santander Saludable censura la Zona de Bajas Emisiones por ser un «timo» y un «fraude»

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) ha censurado este lunes la ordenanza de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que ha calificado de «timo» y « ... fraude». Según critica el colectivo, que representa a doce entidades, la normativa aprobada el pasado jueves en el Pleno municipal «no va a proteger la salud de la ciudadanía». Mientras tanto, el equipo de Gobierno (PP) ya está dando los pasos más importantes para que la ZBE sea una realidad. Lo hace justo a tiempo para cumplir la ley que obliga a que esté operativa antes del 1 de enero de 2026.

Desde finales del pasado noviembre y durante este mes de diciembre, el Ayuntamiento está instalando –lo hace la concesionaria Eysa– las 22 cámaras que vigilarán el acceso de vehículos contaminantes a la zona restringida, que será la que se sitúa dentro del perímetro que conforman las calles Lealtad, Rualasal, Guevara, Santa Lucía, Sol, Casimiro Saiz, Paseo Pereda y Calvo Sotelo.

Frente a ello, representantes de la ACSS han alzado la voz este lunes, en una convocatoria a los medios en el parque infantil ubicado sobre la estación de autobuses de Santander, para reprochar que la ZBE impuesta por el Consistorio es una «ofensa para la ciudadanía». También han aprovechado la ocasión para «una vez más», instar a la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual, a mantener un «debate público» con el colectivo para lograr una normativa «transparente y abierta».

Ampliar Miembros de la Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) este lunes en el acto convocado en el parque infantil ubicado sobre la estación de autobuses de Santander. L. V. C.

El colectivo pretende centrar la normativa en el ámbito de la salud. Tal y como apuntaron, según los datos la Asociación Española Contra el Cáncer, Santander «es la cuarta ciudad española en incidencia de cáncer relacionada con la contaminación medioambiental». También reclama que se «amplíe» el horario de las Zonas de Bajas Emisiones y que estas lleguen a más puntos de la ciudad. «La actual normativa deja fuera a las calles más contaminadas», añadieron los miembros de ACSS.

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable está formada por: la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), AAVV Pombo-Cañadío-Ensanche, Cantabria ConBici, (CCB), Comisión contra aparcamiento autocaravanas en Mataleñas de la AAVV de Cueto, Ecologistas en Acción Cantabria, Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (Fampa), Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (Fecav), Higuera Ingeniería, Mesas de Movilidad de Cantabria, Plataforma cívica por la Sanidad pública, universal y gratuita, Podemos Santander y Verdes Equo Cantabria.