El Sardinero como escenario del mundo: más de 250.000 personas recorrieron los cinco continentes

El XVIII Festival Intercultural de las Naciones ha superado todas las expectativas con más de 250.000 asistentes a lo largo de sus 26 días ... de programación, convirtiéndose un verano más en un escaparate de los cinco continentes. Desde que arrancase el pasado 13 de agosto hasta su clausura el anterior domingo, 7 de septiembre, por el aparcamiento de los Campos de Sport han desfilado entre 5.000 y 10.000 asistentes diarios de media que disfrutaron de doce horas de actividad ininterrumpida cada jornada.

Durante este tiempo el público ha mostrado su fidelidad a la iniciativa y ha repetido una media de entre dos y tres veces su asistencia a la misma, celebra este martes la organización, que tilda a este evento como «la cita más esperada de la segunda parte del verano en Santander».

Los números acompañan el relato. De eso no hay duda. El éxito de esta nueva edición ha sido apabullante y ha servido para que el Festival Intercultural se consolide aún más como un «referente cultural y social», en el que han participado tributos «de primer nivel», 28 escuelas de baile y casetas de 12 ONG's y fundaciones, además de una quincena de asociaciones de inmigrantes.

Ampliar El concejal de Inmigración del Ayuntamiento de Santander, Mateo Echevarría, apuntó micrófono en mano durante la clausura que este evento es un «símbolo de convivencia y diversidad». DM

A ello hay que añadir la presencia de más de 500 artistas, 250 horas de espectáculos gratuitos y la gastronomía de los cinco continentes, uno de los platos fuertes del festival. También cabe destacar el desfile de clausura, con trajes y banderas de todo el mundo, que puso el broche de oro a la decimoctava edición.

Este acto, que llenó de colorido el aparcamiento de los Campos de Sport, sirvió para dar altavoz a un mensaje directo contra la xenofobia: «La inmigración no es una amenaza, es una oportunidad para el intercambio de culturas», defiende la organización.

Más allá de lograr unas cifras «de récord», la gestora del evento también celebra la capacidad que ha tenido el festival para «emocionar, unir y demostrar que la diversidad es una riqueza compartida». En un comunicado, expresa también que esta edición echa el cierre, pero que deja un legado de «convivencia y participación», que se hará extensivo para el siguiente año en el que espera «seguir creciendo».

Programación del festival

Aparte de la gastronomía de los cinco continentes y los típicos puestos que acompañaron al festival, la música y la danza fueron una de las grandes protagonistas de la programación. Pusieron ritmo a los 26 días de actividades ininterrumpidas y se convirtieron en todo un atractivo para los asistentes.

Sobre las tablas del escenario del aparcamiento de El Sardinero pasaron tributos de Tina Turner, Shakira, Queen, Elvis Presley, Dire Straits, U2, Luis Miguel, El Último de la Fila y Coldplay. A los homenajes se sumó también el BeatleFest Day, con bandas locales e internacionales, y entre todos los conciertos destacó el de Hakuna Group Music, ya que logró ser «una de las veladas más participativas del festival».

Actuación de Real de Jalisco, unos mariachis que ofrecieron un concierto durante el festival. La danza se llevó el protagonismo en la programación del festival. Un momento del desfile de cierre, con la presencia de banderas de todo el mundo. Otra de las actuaciones que el público pudo disfrutar en el aparcamiento de El Sardinero. 1 /

La programación incluyó también el 5 de septiembre la final del Talent Show Excelencia Santander, que contó con un jurado dirigido por la directora del certamen, Ana Mancina. Yaiza San Martín fue la triunfadora de la tarde al llevarse el primer y segundo premio. La artista consiguió un pase directo a las audiciones de Got Talent España junto a un galardón de 500 euros y también una beca en la academia Jukebox valorada en 1.500 euros.

El tercer premio correspondió al sincro-dúo formado por Lucía y Lidia Bascones, con un premio de 300 euros y una escapada, mientras que el cuarto reconocimiento fue para Ana Rincón, especialista en pole dance, que obtuvo una mención del festival y una dotación de 200 euros.

La danza fue otro de los ejes principales de esta edición, con la participación de más de 28 escuelas de Cantabria. Academias como Gloria Rueda, Covadonga Viadero, Imbira, Alexmar, Bendita Locura o Contratempo, entre otras.

Los días temáticos también aportaron identidad propia a la programación. En este sentido hay que recordar a La Noche DJ's & Racing, con DJ Cheda & Friends, que acercó un ambiente festivo y juvenil; el Día Solidario, que sumó iniciativas sociales como la adopción de mascotas; y el Día de la Diversidad Cultural, que reforzó el espíritu integrador con actividades infantiles, actuaciones de escuelas de baile y la celebración del Gran Desfile Multicultural.

Una inclusión «real»

Otra de las principales novedades de este año es que el festival ha ido de la mano «más que nunca» con las entidades sociales, para que la inclusión fuera «una muestra real». Por ello, se incorporaron nuevas medidas que reforzaron el compromiso con la accesibilidad, la inclusión y la diversidad. Dentro de estas iniciativas se encuentra el código Navilens, destinado a las personas invidentes, además de otras dos actividades con Fescan que consistieron en dos cuentacuentos y en que el día del desfile fuese signado en lengua de signos.

A las ya habituales adaptaciones para personas con movilidad reducida, se sumó la colaboración con Aptacan para reducir el nivel sonoro de la feria de lunes a miércoles entre las once de la mañana y las cinco de la tarde, facilitando así el acceso de personas con trastorno del espectro autista.

También se celebró una jornada específica dedicada a la diversidad sexual y de género, bajo el lema 'Be Yourself', en colaboración con la asociación Alega. Igualmente, entidades como AECC, Fundación Diagrama, Manos Unidas, 14 km o Ampros dispusieron de un espacio donde dar a conocer su actividad social. Además, el festival mantuvo su carácter solidario con los Premios Alberto Pico, que reconocen la labor social de personas e instituciones.