La numerosa presencia de miles de asistentes que se citaron cada jornada en el Festival Intercultural de las Naciones, en el aparcamiento de los Campos de Sport. DM

El Sardinero como escenario del mundo: más de 250.000 personas recorrieron los cinco continentes

Esta iniciativa, que este año celebró su decimoctava edición, congregó a entre 5.000 y 10.000 asistentes diarios de media que disfrutaron de doce horas de actividad ininterrumpida cada jornada

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:38

El XVIII Festival Intercultural de las Naciones ha superado todas las expectativas con más de 250.000 asistentes a lo largo de sus 26 días ... de programación, convirtiéndose un verano más en un escaparate de los cinco continentes. Desde que arrancase el pasado 13 de agosto hasta su clausura el anterior domingo, 7 de septiembre, por el aparcamiento de los Campos de Sport han desfilado entre 5.000 y 10.000 asistentes diarios de media que disfrutaron de doce horas de actividad ininterrumpida cada jornada.

