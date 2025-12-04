El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estadio El Malecón. en Torrelavega Luis Palomeque

La Gimnástica traslada a PP y PRC su confianza en «poder seguir trabajando» con el Ayuntamiento

El club se reúne con los grupos tras la suspensión de las ayudas y proyectos por parte del Consistorio, debido al litigio entre la directiva y el expresidente Tomás Bustamante

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Nuevo capítulo tras la paralización de toda relación administrativa del Ayuntamiento de Torrelavega con la Real Sociedad Gimnástica, una situación derivada de la batalla judicial entre la directiva y el expresidente del club ... Tomás Bustamante que estalló a finales de octubre. Tras aquella explosión y la decisión por parte del Consistorio -gobernado por PRC y PSOE- de suspender las subvenciones y el proceso de cesión de los bajos de El Malecón, atendiendo a la «cautela institucional» , representantes del club de fútbol han mantenido esta semana reuniones tanto con el PP como con el PRC.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    El fin de los parchazos de Sainz de la Maza
  7. 7

    42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada
  8. 8

    Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026
  9. 9 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  10. 10

    Cantabria, en aviso naranja por fenómenos costeros: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Gimnástica traslada a PP y PRC su confianza en «poder seguir trabajando» con el Ayuntamiento

La Gimnástica traslada a PP y PRC su confianza en «poder seguir trabajando» con el Ayuntamiento