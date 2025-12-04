La Gimnástica traslada a PP y PRC su confianza en «poder seguir trabajando» con el Ayuntamiento

Nuevo capítulo tras la paralización de toda relación administrativa del Ayuntamiento de Torrelavega con la Real Sociedad Gimnástica, una situación derivada de la batalla judicial entre la directiva y el expresidente del club ... Tomás Bustamante que estalló a finales de octubre. Tras aquella explosión y la decisión por parte del Consistorio -gobernado por PRC y PSOE- de suspender las subvenciones y el proceso de cesión de los bajos de El Malecón, atendiendo a la «cautela institucional» , representantes del club de fútbol han mantenido esta semana reuniones tanto con el PP como con el PRC.

La Gimnástica, en un comunicado, dio cuenta ayer de estos encuentros y también de su predisposición a la normalización de las relaciones, agradeciendo a ambos partidos «la atención a nuestra solicitud» y trasladando su confianza «en poder seguir trabajando de la mano del Consistorio» y «seguir adelante con un proyecto que considera relevante y beneficioso tanto para el club como para la ciudad».

En su misiva, además, la directiva resume el contenido de los encuentros que ha mantenido con populares y regionalistas: «Se han tratado de resolver las dudas planteadas en cuanto al proceso judicial abierto desde el club y se ha dado traslado de la posición de los servicios jurídicos de la Gimnástica en cuanto a la paralización de los expedientes municipales», relatan.

Las reuniones se producen unos días después de que, en el pleno municipal del pasado jueves, el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas -su partido ya había recibido la solicitud de reunirse por parte del club-, preguntara al alcalde sobre la posibilidad de mantener una reunión a nivel institucional, con el resto de partidos y también técnicos municipales, en aras de la «transparencia». A dicha cuestión, Javier López Estrada respondió apelando a la cautela, recordando que el Ayuntamiento se ha personado en la causa y que, «por tanto, ya tenemos una comunicación administrativa» en el marco de ese proceso».

Ayer, y tras las reunión del PP con el presidente y vicepresidente del club, Siro del Barrio y Mariano Tejera, Vargas lamentó que el alcalde «haya impedido una reunión de los grupos con el club y técnicos municipales».