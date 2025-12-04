La Gimnástica traslada a PP y PRC su confianza en «poder seguir trabajando» con el Ayuntamiento
El club se reúne con los grupos tras la suspensión de las ayudas y proyectos por parte del Consistorio, debido al litigio entre la directiva y el expresidente Tomás Bustamante
Torrelavega
Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00
Nuevo capítulo tras la paralización de toda relación administrativa del Ayuntamiento de Torrelavega con la Real Sociedad Gimnástica, una situación derivada de la batalla judicial entre la directiva y el expresidente del club ... Tomás Bustamante que estalló a finales de octubre. Tras aquella explosión y la decisión por parte del Consistorio -gobernado por PRC y PSOE- de suspender las subvenciones y el proceso de cesión de los bajos de El Malecón, atendiendo a la «cautela institucional» , representantes del club de fútbol han mantenido esta semana reuniones tanto con el PP como con el PRC.
La Gimnástica, en un comunicado, dio cuenta ayer de estos encuentros y también de su predisposición a la normalización de las relaciones, agradeciendo a ambos partidos «la atención a nuestra solicitud» y trasladando su confianza «en poder seguir trabajando de la mano del Consistorio» y «seguir adelante con un proyecto que considera relevante y beneficioso tanto para el club como para la ciudad».
En su misiva, además, la directiva resume el contenido de los encuentros que ha mantenido con populares y regionalistas: «Se han tratado de resolver las dudas planteadas en cuanto al proceso judicial abierto desde el club y se ha dado traslado de la posición de los servicios jurídicos de la Gimnástica en cuanto a la paralización de los expedientes municipales», relatan.
Las reuniones se producen unos días después de que, en el pleno municipal del pasado jueves, el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas -su partido ya había recibido la solicitud de reunirse por parte del club-, preguntara al alcalde sobre la posibilidad de mantener una reunión a nivel institucional, con el resto de partidos y también técnicos municipales, en aras de la «transparencia». A dicha cuestión, Javier López Estrada respondió apelando a la cautela, recordando que el Ayuntamiento se ha personado en la causa y que, «por tanto, ya tenemos una comunicación administrativa» en el marco de ese proceso».
Ayer, y tras las reunión del PP con el presidente y vicepresidente del club, Siro del Barrio y Mariano Tejera, Vargas lamentó que el alcalde «haya impedido una reunión de los grupos con el club y técnicos municipales».
