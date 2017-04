Martín cree que se pondrán a la venta 150 entradas más para el concierto de Jarre

"No van a ser muchas, 150, pero me estoy arriesgando". El consejero de Turismo, Francisco Martín, ha puesto este lunes cifra al anuncio que hizo hace justo una semana cuando dejó entrever en el pleno del Parlamento de Cantabria la posibilidad de que salieran a la venta más entradas para el concierto que el músico francés Jean-Michel Jarre ofrecerá el 29 de abril en Santo Toribio de Liébana con motivo del Año Jubilar Lebaniego.

Al igual que explicó en su comparecencia parlamentaria, Martín recalcó este lunes a los periodistas que el número de nuevas localidades no se sabrá hasta que se conozca el diseño definitivo del escenario del concierto. "No quiero generar expectativas que luego no se vayan a poder satisfacer".

En caso de que el escenario sea más grande, se comercializarán menos de 150, pero si el escenario es más pequeño, la cifra dada por el consejero podría quedarse corta.

En lo que no habrá ninguna variación será en el lugar en el que se pondrán a la venta. Lo dijo en el hemiciclo. Y lo ha vuelto a decir este lunes en una comparecencia de prensa. "El que quiera una entrada, por lo menos, que visite Liébana". Así explicaba Martín que las localidades no se pondrán a la venta por internet, sino en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes.

Se espera una Semana Santa "histórica"

Además, ha destacado que las reservas turísticas y la ocupación hotelera en Cantabria "va francamente bien" en todas las zonas de la región para esta Semana Santa, que espera que sea "histórica" en la comunidad autónoma.

Ha resaltado las buenas cifras de visitantes que ha registrado ya el Parque de Cabárceno, que este fin de semana ha superado el número de visitas de las mismas fechas del año pasado.

De hecho, el consejero, quien ha subrayado que todos las infraestructuras turísticas dependientes de la sociedad pública Cantur "están a pleno rendimiento", ha advertido de que algún día de esta semana en Cabárceno se podría llegar a saturar el número de vehículos que pueden acceder.

Por ello, ha ofrecido como alternativa el telecabina para las personas que no puedan acceder en su coche y que quieran visitar este parque.

En cuanto a lo que le transmite el sector turístico, Martín ha asegurado que la ocupación "va francamente bien", hasta darse la "paradoja" de que hay zonas en el interior de Cantabria, que "históricamente no se saturaban" y que este año "están prácticamente al cien por cien".

Si esto está ocurriendo en las zonas de interior, el consejero cree que en la costa, donde tradicionalmente sí se llena, las ocupaciones "van a estar muy, muy bien", aunque ha abogado por esperar a que de las reservas se pase a turistas "tangibles".

Ha resaltado, además, que las previsiones meteorológicas "no son malas" y han ido mejorando en los últimos días, con un clima "francamente bueno" hasta el sábado.

"Vamos a ver si el tiempo acompaña y tenemos una Semana Santa histórica. Como yo creo que va a ocurrir", ha puntualizado Martín, quien confía en que se mantenga en Cantabria esta "tensión turística" hasta septiembre para alcanzar el "reto" de un incremento del 15 por ciento de turistas este año, después de aumentar el 12 por ciento el año pasado