La Federación pide sanciones "ejemplarizantes" para los autores de la pelea

Sanciones "duras". Con la intención de que sean "ejemplarizantes" para que a nadie en el fútbol cántabro se le vuelva a pasar por la cabeza protagonizar incidentes como los ocurridos el pasado sábado en el partido entre el Laredo y el Solares-Medio Cudeyo de Primera Juvenil. La Federación Cántabra de Fútbol ya ha tomado cartas en el asunto y por lo pronto, ya ha abierto un expediente de investigación con el objetivo de identificar y sancionar a los jugadores que protagonizaron la pelea. "Desde la Cántabra rechazamos cualquier actitud y conducta violenta en los campos de fútbol y seremos inflexibles con todos los comportamientos que vayan en contra del juego limpio", señala el ente federativo.

Además, la Cántabra tiene previsto reunir a los dos equipos, con todos sus jugadores, tanto los que estuvieron implicados en la pelea como los que fueron testigos del incidente. "A todos esos chavales y a sus entrenadores y directivos se les citará para acudir a talleres en los que se tratará la violencia en el fútbol para evitar que repitan estos comportamientos", señala el presidente de la Federación, José Ángel Peláez, un auténtico azote de la violencia en los terrenos de juego desde que llegara al cargo allá en julio de 2012. Peláez ha hecho de estas situaciones un auténtico 'casus belli' y bajo su mandato, la Cántabra ha impuesto las sanciones más duras posibles para los que han agredido a compañeros o colegiados en un campo de fútbol.

El aviso de esas medidas más que contundentes llega tras otro nuevo episodio de violencia en un partido de categorías inferiores que por mor de las nuevas tecnologías, se conviertió en viral en apenas minutos. De red en red. Escándalo amplificado vía móvil. Hace escasas semanas, era en Mallorca. Y días después, en Andorra. El sábado, el epicentro de la vergüenza se situó en Cantabria. Laredo-Solares Medio Cudeyo. Un partido que estaba llamado a ser un duelo entre dos equipos de juveniles por una plaza de ascenso a la Liga Nacional. Por desgracia, lo que se jugaban ambos equipos en una buena temporada para los dos conjuntos, ha quedado en un muy segundo plano.

El encuentro tenía la vitola de importante. Solares-Medio Cudeyo, 61 puntos. Laredo, 59. El lío ya empezó a gestarse durante el encuentro, cuando los hinchas del equipo pejino, situados detrás de la portería del meta del conjunto visitante empezaron a increparle para intentar descentrarle. Pero lo que al principio eran naderías a lo largo del encuentro se convirtieron en insultos.

Epifanio Gómez, padre de uno de los jugadores del Solares-Medio Cudeyo, presente en el encuentro, señala que "todo empezó con los insultos de unos espectadores que estaban detrás de la portería donde se encontraba nuestro guardameta, David Herrero. Dentro del campo, durante el encuentro no sucedió absolutamente nada. Es más, el comportamiento de los dos equipos fue muy bueno. Pero sí es cierto que en el segundo tiempo hubo un grupo bastante grande detrás de la portería y se metieron mucho con nuestro portero". Lo que no puede asegurar 'Fanio' Gómez es que le lanzasen piedras a su portero por encontrarse él aproximadamente en la zona del centro del campo, "pero me dijeron que le lanzaron cosas, incluidas piedras". "Yo me imagino que cuando acabó el partido, con la ira contenida, ya que le estaban tocando mucho las narices, estalló. Y no lo puedo asegurar pero seguro que les dijo algo. A raíz de eso se lió gorda, e incluso hasta los mismos jugadores se enzarzaron un poquitín entre ellos". Ese barullo, con algún puñetazo, muchos agarrones y unos pocos segundos de gran tensión es lo que ha dado la vuelta a toda España y ha puesto al campo de San Lorenzo -por un motivo que nunca hubiese deseado el Laredo- en todos los informativos.

Tras los incidentes tanto los padres de los jugadores del Laredo como los del Solares, junto con los entrenadores de ambos equipos, intentaron parar el tumulto que se formó. "Lo que sí vi al final del encuentro es que esos espectadores que estaban detrás de la portería se enfrentaron a la Guardia Civil. Pero posteriormente se calmó la cosa y salimos todos escoltados por la propia Guardia Civil y la Policía Local", asevera Gómez.

El club pejino no ha tardado ni un segundo en reprobar unos hechos que han puesto en boca de toda España al Laredo. "Ni mucho menos estos energúmenos representan a la afición local. Ha sido un acto desagradable después de un partido tenso, pero bonito, entre dos equipos que realizan un buen fútbol y que se jugaban mucho". Iñaki Bollaín, coordinador del fútbol base del Laredo, se muestra más que contundente a la hora de condenar los hechos del sábado. "Además de la seguridad en los campos, es igual de importante que la gente que vaya a 'buscar pelea' en vez de ir a disfrutar del fútbol, no pueda entrar nunca. Por dos motivos: el primero, porque estas cosas pensamos que nunca suceden, hasta que suceden; el segundo, porque la afición pejina queda retratada por cuatro personas que nada tienen que ver con ella, al menos con su actitud", asegura Bollaín.

Cortar de raíz

Desde el Laredo se piden medidas taxativas para acabar con escenas como la del sábado. "Nunca tienen que pasar estas cosas, pero si pasan, hay que cortarlas de raíz. Pienso que es un buen momento para que los clubes se reúnan y acuerden términos sobre la seguridad en los campos. El fútbol es espectáculo y ese espectáculo hay que protegerlo", concluye.

El Solares-Medio Cudeyo también reaccionó con prontitud a los incidentes. "Lamento los hechos ocurridos en la tarde del sábado, a los que nuestros jugadores, cuerpo técnico y familias del primer equipo juvenil se vieron expuestos". El presidente de la entidad, Luis Pedraja, señalaba a través de un comunicado que "condenamos cualquier tipo de violencia física, psicológica o verbal, no solo dentro del mundo del deporte, sino también en cualquier otro contexto social", para añadir que "nos ponemos a disposición de la Federación Cántabra de Fútbol y del resto de las autoridades competentes con el fin de esclarecer todo lo acaecido". En declaraciones a este periódico, Pedraja señalaba que a raíz de la magnitud que ha cobrado este suceso, se ha planteado abandonar el cargo de presidente al final de temporada. Una víctima colateral de una situación que jamás debió ocurrir en un partido en el que dos equipos de chavales sólo jugaban al fútbol.