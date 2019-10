La cántabra Eva Fernández Cobo, la valentía hecha mujer

Una conversación puede durar horas si te sientas frente a Eva Fernández Cobo. Si tuviera que condensar todos esos minutos frente a ella, lo podría resumir en una sola palabra: Valiente. Sus ojos me lo cuentan, su sonrisa me lo explica, y sus palabras lo constatan.

Valiente porque arriesga, porque decide y porque si su objetivo es llegar a un punto, ella encuentra el camino. «Siempre hay que llegar: por arriba, por abajo, o a gatas. Pero hay que llegar. Ahora, nunca haciendo mal a nadie o con trucos sucios», dice. Y es que además de luchadora, esta cántabra es pura energía positiva. Una «inyección» de buenas vibraciones, como ella misma describe.

Galería. Imágenes de la trayectoria personal y profesional de Eva Fernández Cobo. / DM

Siempre vinculada con el mundo de la empresa, cuando hace ya más de cuatro años se le presentó la oportunidad de liderar Admec, la Asociación de Empresarias de Cantabria, no lo dudó. Y, tras un esfuerzo sobrehumano, logró ser nombrada presidenta. Desde entonces su único empeño es que esta asociación sea el reflejo de todas las empresarias cántabras y ponga a nuestra región como referente. También, desde su puesto, quiere que nosotras seamos quienes nos apoyemos las primeras y juntas nos empoderemos.

Veo cómo se ilusiona cuando me habla de algunas de las asociadas, de cómo comenzaron contándola sus sueños y proyectos y ella les ayudó en lo que pudo. «Algunas vinieron, me contaron qué querían hacer y juntas le pusimos las ganas y el empeño para que su camino fuera más fácil», explica. Es de admirar, cuántas mujeres deberían aprender de ella. Saber ver el potencial de otra mujer y no sólo admitirlo, sino ayudarla a lograr sus metas, es para que algún día la pongan un monumento. Además, dentro de la asociación va cumpliendo su cometido. Cuando ella comenzó las asociadas eran alrededor de 80, ahora son unas 200. «Quiero que la asociación aporte experiencias de calidad. Cursos, ponencias, talleres, networking… Pretendemos que, entre todas, nos hagamos más fuertes y lleguemos más lejos», expone convencida.

Por supuesto, no puedo dejar de preguntarla por el próximo gran evento de la asociación, la entrega del premio de Empresaria del Año de Cantabria. Este año otorgado, por cierto, en una de mis diseñadoras favoritas: Odette Álvarez. Ambas estamos de acuerdo, no podía haber recaído en alguien mejor. «Teté es una mujer extraordinaria. No sólo pone a Cantabria de referente. Es, además, una luchadora y está dando trabajo ya a más de 50 personas. Es para admirarla en cada paso que da», comenta Fernández Cobo. La cena, que tendrá lugar el próximo día 24 en el Hotel Santemar, reunirá a más de 300 personas de diferentes sectores y, además de premiar a Odette, dará dos menciones más a Isabel Tocino y Lucía Lantero.

Ella está nerviosa, es 'EL EVENTO' de la asociación y junta, en una noche, a la mayoría de las empresarias que lo conforman. Pero percibo que sólo son nervios «buenos», de esos que no ensombrecen, sino que ayudan y animan. Quiere que todo salga perfecto y, siendo como es y rodeándose de quien se rodea, seguro que así será.

En familia, su total apoyo. / DM

Mientras transcurre nuestro café, y compartimos anécdotas (algunas inconfesables), se sientan un rato con nosotras algunas de sus amistades. ¡Es increíble el cariño que profesan a Eva! (y qué divino es sentirlo). Veo que no es algo que sólo percibo yo, sino que es pura bondad y así me lo confirman sus allegadas. Es también una persona muy familiar y lo daría todo por los suyos.

Por supuesto, no conversamos sólo de su maravilloso trabajo y el empeño en que este crezca cada día un poco más. Como no podía ser de otra manera, hablamos de moda: «Para mí la moda te viste. No sólo literalmente, sino que te hace ser quien eres y das así una imagen al mundo. La moda te da fuerza también», me describe cuando la pregunto sobre qué aporta este universo a la mujer empresaria. Y es verdad, cuánto nos ayuda, a veces sin saberlo, el ponernos una ropa u otra ante situaciones diferentes de nuestro día a día.

Gracias, Eva, por tu tesón y esa energía positiva. Estoy segura que nos encontraremos muchas más veces y compartiremos muchos más cafés. Deseo que el próximo día 24 vaya todo fenomenal y las empresarias de esta 'tierruca' compartamos una fabulosa velada.

En la harina de una reunión, entregada por las mujeres empresarias. / DM

Síguenos en: