Los detalles perfectos para las bodas cántabras

¿Quieres agasajar a tus invitados y no sabes cómo? Hablamos de los detalles de boda para los invitados.

Esta parte suele ser un poco difícil para los novios. Algunos no quieren dar el típico detalle porque tienen el concepto de la figurita o el detalle absurdo que sirve sólo para criar polvo en casa. Pero yo no comparto para nada esta definición de detalle de boda para invitados.

Showroom de detalles en el Cenador de Amós. / YOLANDA CELIS

Hasta hace años (iba a poner antiguamente) no tantos, hablamos de hasta hace 10 años, la tradición era que la madrina compraba el detalle para las mujeres que asistían a la boda y el padrino compraba los puros que se fumaban en la misma boda. Como todo en la vida, pero sobre todo en las bodas, las modas van cambiando y ahora ya no es tan usual que se siga esta tradición, en cuanto a los padrinos ha influido mucho la ley antitabaco.

Como sabéis los que me conocéis, a mí me encantan las tradiciones y si me preguntáis, me encanta que la madrina y el padrino quieran comprar los detalles, y creedme cuando os digo que esta tradición se puede adaptar a los tiempos en los que vivimos.

Carrito con pashminas. / YULIA IGNATOVA

Si lo que no os gusta es el típico detalle absurdo, buscad un detalle que no lo sea, algo típico de nuestra provincia o algo que tenga que ver con vosotros. Si lo que no os gusta es que se repartan los regalos por las mesas como dice nuestra tradición, podéis sustituirlo por dejar los detalles en mesa, o montar una mesa de detalles y que cada uno coja el suyo.

También existe la opción de hacer un regalo solidario, esta es siempre una buena opción. Existen miles de asociaciones deseando que alguien les ayude a seguir adelante.

Detalle invitados de boda. / YOLANDA CELIS

Los detalles gastronómicos son un excelente detalle al igual que los licores que ofrece nuestra tierra. Tenemos productos gastronómicos exquisitos que siempre serán bienvenidos entre vuestros invitados.

Si tenéis claro que no queréis dar un detalle a cada invitado, podéis considerar como detalles las zapatillas para el baile, las pashminas en el cóctel, los kit de baño para los aseos, los cubre tacones para el cóctel, los sombreros y las gafas de sol, la cava de puros y tabacos.

Kit de baño, otra buena opción de regalo. / YOLANDA CELIS

Dependiendo del tipo de boda que hagáis estos detalles estarán presentes de un modo u otro.

Yo siempre recomiendo a Yolanda Celis Detalles, siempre está al día en todo en cuanto a este tema y es excelente trabajando. Además os recomendará detalles dependiendo del tipo de invitado que tengáis y de sus edades.

Letras luminosas en El Sardinero. / YOLANDA CELIS

Y colorín colorado, este post se ha acabado. Quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis.

Si os apetece, podéis seguir todo el trabajo que desarrollo con mi equipo en la página web o en redes sociales: Facebook e Instagram.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

Pashminas y alpargatas para sorprender a los invitados. / YOLANDA CELIS

Síguenos en: