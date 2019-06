Me caso en Cantabria en una finca privada con carpa, ¿por dónde empiezo?

¡Hola, amigos de Cantabria DModa! La opción de casarse en finca privada en nuestra provincia es una muy buena elección también. No temáis al tiempo, entre que cada vez llueve menos y que tenemos variantes de muchos estilos de boda, casarse en una finca es también un acierto.

Los comienzos para organizar una boda son los mismos casándote en una finca con carpa que en una finca con restaurante, lo primero saber el día, después saber si de mañana o de tarde y lo principal, el número de invitados.

Es cierto que casarse en una carpa encarece una boda mínimo un 25% dependiendo de las instalaciones que tenga la finca y del tipo de carpa que contratéis.

Todo listo para el enlace de Javi y Vero. / YULIA IGNATOVA

Las necesidades que tenemos que contemplar contratar para organizar una boda en una carpa son las siguientes:

Carpa

Sabiendo el número de invitados podréis saber los metros de carpa que tenéis que contratar, aunque en esto es mejor que os dejéis guiar por el profesional al que contratéis. Tenéis que tener en cuenta las zonas necesarias para celebrar cada momento de la boda. Ceremonia civil si así fuera la vuestra, zona cóctel, zona comedor y pista de baile. Existen varias opciones en cuanto al tipo de carpa a contratar, tenéis la carpa normal en blanco, las beduinas, las transparentes que nunca debéis de contrataré si vuestra boda es de mañana ya que hace un efecto invernadero con el sol, las tipi, las de vela.... ¿La mejor opción? La que más os guste. Los precios varían de una opción a otra.

Suelo

Mi consejo es que aquí, en Cantabria, sí o sí pongáis suelo. Yo no organizaría nunca una boda en carpa en Cantabria sin suelo, por mucha foto que veáis en Instagram y en redes sociales (muchas de esas fotos están preparadas solo para la foto de catálogos, redes sociales o publicidad). Casarse en Cantabria en una carpa sin suelo es un suicidio. Si ha llovido días antes el suelo estará húmedo y blando, si llueve ese día vosotros y los invitados acabaréis empapados desde los pies hasta mitad de las piernas y todo esto producirá frío y malestar entre vuestros invitados además de ser muy incómodo y nada seguro para trabar los camareros. Y no sólo por tema de lluvia, encontrar una finca tan llana que sea como un suelo de madera u hormigón es prácticamente imposible y estar 12 horas en un espacio irregular y con tacones es agotador.

Cocinas

Necesitareis un espacio mínimo de 80 metros cuadrados si la finca no está dotada de dicho espacio, tendréis que cubrirlo con carpas. Dependiendo del catering os exigirán suelo o no y dependiendo del catering y del número de invitados necesitareis un número mayor de metros para esta zona.

Detalles florales en la boda de Marta y David. / YULIA IGNATOVA

Baños

Dependiendo del número de invitados necesitaréis un número de servicios, siempre coger más para chicas que para chivos. Yo os recomiendo que mínimo tengáis dos aseos para chicas y uno para chicos. Dependiendo del tipo de boda que queráis organizar y el tipo de proveedores de produzcan vuestra boda tenéis un abanico no muy grande para cubrir estas necesidades. Lo ideal es que la finca estuviera dotada de este servicio, ya que los baños portátiles, a excepción de los considerados de lujo, no son muy bonitos y cómodos. Para contratar este tipo de servicio tenéis que tener también en cuenta si contratáis baños químicos (no necesitan toma de agua ni desagüe) o baños con toma de agua y desagüe que son aparentemente más limpios.

Parking

Tenéis que habilitar un espacio de aparcamiento con un buen acceso. En el caso de que en vuestra boda tengáis un servicio de autobuses, esta zona tiene que tener además de un buen acceso, un espacio dotado para que los autobuses puedan dar vuelta sin problema.

Generadores

Mi recomendación es sí o sí poner generador y, además, dos, aunque sólo uséis uno. El plan B siempre tiene que estar funcionando y un generador se para en ocasiones, teniendo otro no cabe error. Contemplar colocarlo lejos de la zona de carpa de restaurante porque hacen bastante ruido y resulta desagradable.

Iluminación

Muy importante también. Además de la luz decorativa que se os suele escapar, sobre todo, a las novias. Tenéis que cubrir las zonas más importantes con iluminación. Si vuestra finca no está dotada de ningún servicio tenéis que contemplar que debéis de iluminar todas las zonas en las que se trabaje o de disfrute de la boda y esto incluye los grandes olvidados, el acceso al parking y el mismo parking. Pensar que cuando se suelen ir vuestros invitados es de noche y aparte de incómodo puede resultar peligroso no tener estas zonas iluminadas.

Decoración

Esta parte es la que más suele gustar. Como cualquier otra boda la decoración y las flores son la parte que pondrá vuestro sello en la boda. Elegir un buen florista que se encargue de asesoraros y ayudaros a poner bonita vuestra boda.

Una carpa de un evento nupcial en pleno verano. / VANESSA ABASCAL

Prevención de riesgos

Existen unos mínimos para hacer que vuestra boda sea segura y es aplicando la ley de prevención de riesgos. Contratar a profesionales que tengan amplia experiencia en el mundo de las carpas. Ellos van a ver todos los detalles de seguridad que vosotros no veréis. Cuando contratéis a un profesional guiaros por él y dejarlo trabajar. Con esto asegurareis en mayor tanto por ciento el éxito del evento.

Espero haberos ayudado a aclarar alguna duda si habéis decidido casaros en una finca privada con carpa. Todas las pautas que os doy son obligatorias en mis bodas y eventos. He organizado bastantes bodas en carpa, el evento más grande en carpa que he organizado era para 700 personas, el más pequeño para 25 personas y todos han sido un éxito. Siempre sigo mínimo estas pautas.

Si os apetece, podéis seguir todo el trabajo que desarrollo con mi equipo en la página web o en redes sociales: Facebook e Instagram.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

