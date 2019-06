¿Cómo lleváis el fin de semana amigos de Cantabria DModa? Yo empiezo a estar en plena temporada, pero por suerte aún me queda mucho este año. Cada día me gusta más y me cuesta menos escribir para vosotros.

¿Cuáles son las mejores fincas en Cantabria para celebrar tu boda? Si te casas en la región y buscas dónde celebrarlo, lee atentamente. No las nombro en ningún orden, las nombro a todas por igual, pese a que no todas las bodas encajarían en todos. La decisión final siempre es siempre de los novios. Haré lo mismo que hago con mis novios, os presento mis lugares favoritos, escoger el vuestro.

Para que una finca encaje en mi lista de recomendaciones tiene que cumplir varios criterios:

Boda de Carmen y Daniel en la Finca de San Juan. / PABLO MADARIAGA

1. Gastronomía, calidad y exquisitez

Sin duda, la suma de gastronomía, calidad y exquisitez es lo más importante en un restaurante, mucho más en un restaurante que celebra eventos.

2. Encanto especial

Tener un encanto especial sea cual sea. Cada espacio es diferente y es gracias a eso que los novios pueden escoger según su afinidad y necesidad.

3. Atención excelente

Una atención excelente con mis novios y sus invitados. No solo tienen que sentir necesidad de agasajar a los novios, para los novios y sus padres, por lo menos para los míos, es mucho más importante que esta atención sea excelente para con los invitados.

4. Buen servicio

Un buen servicio en sala con un buen equipo de jefe de sala y camareros. Me gustan mucho los restaurantes que ofrecen un camarero por mesa, no un camarero cada diez invitados. No todas lo cumplen.

5. Limpieza y cuidado

Limpieza y cuidado, esto es indispensable. No solo que esté limpia cuando lleguemos, También que la mantengan limpian mientras estamos.

Imagen de la Finca Huerta de Cubas en la boda de María y Jaime. / VANESSA ABASCAL

6. Facilidades con los novios

6-Facilidades para con los novios a la hora de hacer cosas diferentes en su boda. Cuantas menos limitaciones mejor. Esto no quiere decir que no tengan normas. Las normas siempre son buenas y hacen que funcione todo mejor.

7. Facilidades decortativas

Facilidad a la hora de dejarnos decorar el espacio, cualquier espacio lleno de flores y luces es mucho más bonito.

8. Compromiso

Compromiso, me gusta que cumplan con lo que prometen. Nos ha pasado en alguna finca que todo es muy bonito antes de contratar y una vez contratado empiezan los problemas.

9. Buen cóctel

Un buen cóctel en cuanto a cantidad y calidad. No nos gusta tener que ir detrás de los camareros o del jefe de sala pidiendo bebida o comida porque los invitados o incluso los novios, se quejan.

10. Acceso y aparcamiento

Buen acceso y servicio de aparcamiento. Esto es muy importante para la logística.

11. Mantelería y menaje

Mantelería y menaje. Que las fincas den opciones a los novios para elegir entre diferentes mantelerías y menaje es siempre un punto más a su favor.

12. Respeto, educación y amabilidad

Y la regla de oro para todos los proveedores con los que he trabajado, todos coincidimos en lo importante que es el compañerismo entre los profesionales que trabajamos en un evento. Respeto, educación y amabilidad, sentirnos cómodos trabajando y sentir que somos un equipo.

Celabración del enlace de Elena y Alon en el Cenador de Amós. / RUBÉN GARES

Mis recomendaciones son las siguientes porque si no cumplen todas, cumplen mínimo ocho de las reglas y sí o sí las más importantes.

-La Finca de San Juan.

-El Cenador de Amós.

-Espacio Santa Lucía.

-El Annua.

-El Nuevo Molino.

-Casa Setién.

-El Casino.

-La Huerta de Cubas.

-La Casona de Las Fraguas.

-Avril en la Ría.

-La Torre de Somo.

¿Os gustaría que os hablara de cada uno de ellos? ¿Queréis saber qué es lo que más me gusta y que menos de cada uno de ellas?

Haré una descripción de cada finca y de lo que os interesa de cada una de ellas respondiendo a vuestras preguntas. También podéis preguntarme por fincas que no nombro en este post, en algunas no hemos trabajado aún y otras no nos gusta cómo funcionan, por eso no las recomendamos.

Por cierto, en el próximo post hablaré de catering para eventos en fincas privadas. Espero haberos ayudado por lo menos un poquito.

Si os apetece, podéis seguir todo el trabajo que desarrollo con mi equipo en la página web o en redes sociales: Facebook e Instagram.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

Síguenos en: