Soluciones farmacéuticas para apuros en vuestra boda

VANESSA ABASCAL Domingo, 7 julio 2019, 14:30

¿Cómo estáis amigos de Cantabria DModa? El tiempo vuela y cada día vuela más rápido. ¡Ya estamos en julio!

¡SOS! ¿Te casas en Cantabria y... tus pestañas no son todo lo largas que te gustaría? ¿Estás atacada y necesitas algo que te relaje? ¿Quieres algo que proteja tus pies de rozaduras? ¿Buscas una crema que te ayude a no sudar el día de tu boda? En fin, ¡necesitas una farmacia!

Cómo supondréis nos encontramos en plena temporada y he sentido la necesidad de hacer este post. Cada semana surgen dudas y necesidades que hacen que tenga que llamar a Ana para que me ayude a ayudar a alguno de mis novios o de sus familiares.

En Abril tuve el caso de una novia que estaba desesperada porque las extensiones de pestañas no eran cómodas para ella y quería tener las pestañas más largas para su boda. Yo había oído a Ana, a Carmen, a Paula, a Bety, a Ruth a todas las expertas me rodean y están muy, muy puestas con las tendencias del mundo de la belleza, hablar de un tratamiento para las pestañas que alargaba y fortalecía. Así que llamé a Ana y me recomendó que le dijera a la novia que se aplicase Lilash. Y es cierto! No os podéis imaginar cómo se notan los resultados. Tiene un coste creo que de unos 85€ y se lo tenía que aplicar unos dos meses.

Para las ojeras, Ana me dice que ultra rápido para ojeras no existe nada, pero para bolsas, sí: el contorno de ojos Camaleon Bolsas y Ojeras. Me dice que es bueno aplicárselo los últimos quince días antes de la boda, pero que es eficaz desde la primera aplicación. Siempre encima de tu contorno habitual porque no hidrata, simplemente hace desaparecer las bolsas.

¿Sabéis ese granito que sale siempre cuando no debe? Pues si os sucede días antes o, incluso, el mismo día de la boda, Ana me descubrió Peroxiben Gel de Isdin. Esto añadido al gran trabajo que hará vuestr@ maquillador será definitivo.

Los diseñadores recomiendan usar el día de la boda un desodorante antitranspirante. Mi consejo es que este tipo de desodorantes debéis de usarlo sólo en ocasiones muy especiales, mejor siempre un desodorante que transpire. Pero como sólo lo vais a usar el día de vuestra boda, podéis usar Isdin Deo Germisdin Roll On (antiguo Germisdin RX Hh). Dice Ana que es buenísimo y que, incluso, si le usáis toda la semana antes no os va causar ningún problema.

Para evitar las rozaduras de los zapatos nuevos, yo os recomiendo ponéroslos unos cuantos días en casa con calcetines, no es una imagen muy mona, pero funciona. Así que hacedlo cuando no os vea nadie. Pero para el día de la boda funciona genial que os apliquéis el Stick Antifricción de Compeed (una maravilla hecha producto). Llevarlo ese día y aplicároslo en alguna ocasión más.

Si calculáis que vais a tener la regla justo para vuestra boda, a mi me pasó, os recomiendo que mínimo tres meses antes empecéis a usar la copa. Es muy práctica y cómoda y dura hasta 12 horas. Vais a alucinar, no tiene nada que ver con los tampones y mucho menos con las compresas. Comenzar a usarla antes para que os habituéis bien a ella. Una vez os adaptéis a ella ya no querréis otra cosa. Ana recomienda Intimina Lily Cup Compact.

En casi todas las bodas, por no decir en todas, tengo a una madre, una tía, una abuela 'experta'. No puedo evitar reírme. De verdad que tenía que contaros esto. Me paso los días diciendo esto de, cuidado con lo que tomáis sin que lo recete un médico. No ofrezcáis pastillas para relajaros como si de un paracetamol 500 miligramos hablásemos, no se te ocurra tomarte nada que te den en casa para relajarte. Pero es totalmente cierto, en cada boda escucho esto de; si estás nerviosa te doy yo un… y verás que bien duermes. ¡Pues no! No hagáis caso de esto, siempre os digo que escuchéis a vuestros mayores, pero en esto no les hagáis ni caso. Si estáis muy nerviosas días antes de la boda podéis daros un masaje relax, tomar infusiones relajantes como Enrelax o Bio3 Relax, caminar una hora al día, hacer un ratito al día de relajación, podéis tomar también cápsulas naturales de valeriana, pasiflora, espino blanco o combinaciones de varias como NS Valeriana Complex o Valeriana Classic de Kneipp y si veis que necesitáis algo más, acudid a vuestro médico de cabecera.

Tenéis que perdonarme, hablo de Ana como si la conocierais todos. Ana es mi farmacéutica de guardia y tiene la Farmacia Calle Alta, Ana Vallejo García. No dudéis en preguntarla cualquier cuestión, es muy amable y súper sabia en el mundo de la cosmética de farmacia y todo lo relacionado con los medicamentos.

Y así me despido por hoy. Espero que esto os ayude para momentos SOS de la boda.

Desde Cantabria, historias basadas en bodas reales.

¡Gracias mil!

