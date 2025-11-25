Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco

En la gala de las estrellas Michelin que se celebra desde las siete de la tarde en Málaga, Cantabria ha sumado una nueva estrella. Es ... la segunda para el chef Nacho Solana, que añade ahora la concedida al restaurante del Hotel Boutique Pico Velasco, en Angustina (Carasa, Voto), a la que ya obtuvo en 2012 para el restaurante familiar de La Bien Aparecida.

Un reconocimiento que premia su talento, su determinación y una forma de entender la cocina que combina raíces y modernidad. Solana se ha forjado entre los fogones familiares junto a su madre, la recordada Begoña, y en algunos de los restaurantes más destacados del país, donde completó una sólida formación antes de regresar a casa hace algo más de una década. Desde entonces, ha transformado la antigua casa de comidas en un restaurante de vanguardia donde tradición y tendencias contemporáneas conviven con naturalidad.

En Pico Velasco, y junto a su equipo de cocina y sala, Solana ha logrado en poco más de dos años este importante reconocimiento, que lo sitúa en el primer peldaño de la gastronomía cántabra.

Solana se ha enfundado la chaquetilla a las 20.41 horas y le han acompañado un total de 21 chefs de otros tantos restaurantes de España. La gala continúa y permanece abierta la posibilidad de más novedades para Cantabria. Mantendremos la información actualizada.