El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Solana, con la chaquetilla, en el escenario del Espacio Sohrlín Andalucía.

Nacho Solana, con la chaquetilla, en el escenario del Espacio Sohrlín Andalucía. JLP

Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco

Guía Michelin 2026 ·

El chef cántabro ha sido reconocido esta noche en la gala que se celebra en Málaga, un impulso decisivo para su trayectoria y para la cocina regional

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:43

Comenta

En la gala de las estrellas Michelin que se celebra desde las siete de la tarde en Málaga, Cantabria ha sumado una nueva estrella. Es ... la segunda para el chef Nacho Solana, que añade ahora la concedida al restaurante del Hotel Boutique Pico Velasco, en Angustina (Carasa, Voto), a la que ya obtuvo en 2012 para el restaurante familiar de La Bien Aparecida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  3. 3 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Los niños de Ganzo se inventaron la agresión a pedradas: fue jugando, no un ataque de desconocidos
  5. 5

    Los 40 años de Terminal Sur
  6. 6

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  7. 7

    La Policía revisa las cámaras e investiga las causas del incidente en la zona de vinos
  8. 8

    Telefónica propone en su nuevo ERE la salida de 40 de los 91 trabajadores de Cantabria
  9. 9

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  10. 10

    El audio del VAR del Burgos-Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Nacho Solana logra la primera estrella Michelin para Pico Velasco