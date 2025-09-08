Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Atasco del tráfico, este lunes, en la A-8 en las inmediaciones del nudo de Torrelavega antes del desvío de Aspla.

Lunes, 8 de septiembre 2025

1 Carreteras Cortado un carril de la A-8, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega

El tráfico circula ahora por el desvío de Aspla hasta la Habana Vieja.

2 Educación La atípica vuelta al cole de Mía, y de Iker, y de Elena, y de Martín...

El curso escolar 2025/26 arranca en Santander a la sombra de ... la huelga docente.

3 Rescate Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco El agente se lanzó al mar cuando advirtió que la mujer tenía dificultades para salir del agua, mientras su marido había conseguido encaramarse a una roca. 4 Tribunales Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos La condena incluye el pago de 236.000 euros en indemnizaciones por los incendios que causaron en trece localidades durante el verano de 2022. 5 Fiestas Un toro rezagado alarga el último encierro de Ampuero La última jornada no ha registrado incidentes graves salvo alguna caída.

