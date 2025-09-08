El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atasco del tráfico, este lunes, en la A-8 en las inmediaciones del nudo de Torrelavega antes del desvío de Aspla. Alberto Aja

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:17

  1. 1

    Carreteras

    Cortado un carril de la A-8, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega

El tráfico circula ahora por el desvío de Aspla hasta la Habana Vieja.

  1. 2

    Imagen principal - La atípica vuelta al cole de Mía, y de Iker, y de Elena, y de Martín...
    Educación

    La atípica vuelta al cole de Mía, y de Iker, y de Elena, y de Martín...

El curso escolar 2025/26 arranca en Santander a la sombra de ... la huelga docente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El plante anticipado
  2. 2

    El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  3. 3

    Santander se abre al mar
  4. 4

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
  5. 5

    Las obras de los túneles de Torrelavega cortan un carril de la A-8 de lunes a viernes hasta noviembre
  6. 6

    Limpio y veloz segundo encierro en Ampuero
  7. 7

    Los bajos del Casino de El Sardinero están ya en funcionamiento al completo
  8. 8

    Jeremy, qué bueno que te quedaste
  9. 9 4.609 viviendas de Cantabria perderán la protección y pasarán al mercado libre hasta 2029
  10. 10

    El turismo coloca al comercio minorista de Cantabria ante uno de sus veranos más fértiles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria