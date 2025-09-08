Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Lunes, 8 de septiembre 2025, 15:17
-
1Carreteras
Cortado un carril de la A-8, en sentido Vizcaya, por las obras de los túneles de Torrelavega
El tráfico circula ahora por el desvío de Aspla hasta la Habana Vieja.
-
2Educación
La atípica vuelta al cole de Mía, y de Iker, y de Elena, y de Martín...
El curso escolar 2025/26 arranca en Santander a la sombra de ... la huelga docente.
-
3Rescate
Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco
El agente se lanzó al mar cuando advirtió que la mujer tenía dificultades para salir del agua, mientras su marido había conseguido encaramarse a una roca.
-
4Tribunales
Dos años de cárcel para los cuatro hombres y la mujer que quemaron 34 vehículos
La condena incluye el pago de 236.000 euros en indemnizaciones por los incendios que causaron en trece localidades durante el verano de 2022.
-
5Fiestas
Un toro rezagado alarga el último encierro de Ampuero
La última jornada no ha registrado incidentes graves salvo alguna caída.
-
