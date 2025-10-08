Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Raúl Zurita, autor de tres emboques en la misma tirada.

DM Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:34 Comenta Compartir

1 Bolos Triple emboque

Raúl Zurita encadena tres emboques en la séptima mano del Regional de Segunda, una hazaña nunca lograda hasta entonces.

2 Educación Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros

La organización mantiene la huelga general en Educación ... del 20 al 24 de octubre e incluye la bajada de ratios en Atención a la Diversidad y las sustituciones diarias entre las condiciones del acuerdo.

3 Tribunales Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones El condenado, J.C.V., vecino de Santander, mostraba a la niña, de diez años, vídeos pornográficos y le pedía que se grabara desnuda. 4 Liébana El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche Los agentes interceptaron el vehículo con las piezas ilegales en el marco de una operación de vigilancia contra la caza furtiva en época de berrea. La pasada semana se hallaron otros tres cuerpos decapitados en Campoo-Los Valles 5 Economía Cantabria pide al Ministerio más fondos para el Plan Moves al agotar su partida de 2,2 millones en menos de un mes La tercera edición de estos incentivos para la venta de vehículos eléctricos recibe más de 800 solicitudes de particulares.

