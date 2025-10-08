Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:34
-
1Bolos
Triple emboque
Raúl Zurita encadena tres emboques en la séptima mano del Regional de Segunda, una hazaña nunca lograda hasta entonces.
-
2Educación
Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
La organización mantiene la huelga general en Educación ... del 20 al 24 de octubre e incluye la bajada de ratios en Atención a la Diversidad y las sustituciones diarias entre las condiciones del acuerdo.
-
3Tribunales
Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
El condenado, J.C.V., vecino de Santander, mostraba a la niña, de diez años, vídeos pornográficos y le pedía que se grabara desnuda.
-
4Liébana
El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
Los agentes interceptaron el vehículo con las piezas ilegales en el marco de una operación de vigilancia contra la caza furtiva en época de berrea. La pasada semana se hallaron otros tres cuerpos decapitados en Campoo-Los Valles
-
5Economía
Cantabria pide al Ministerio más fondos para el Plan Moves al agotar su partida de 2,2 millones en menos de un mes
La tercera edición de estos incentivos para la venta de vehículos eléctricos recibe más de 800 solicitudes de particulares.
-
