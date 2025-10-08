El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Raúl Zurita, autor de tres emboques en la misma tirada. Antonio 'Sane'

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:34

  1. 1

    Bolos

    Triple emboque

Raúl Zurita encadena tres emboques en la séptima mano del Regional de Segunda, una hazaña nunca lograda hasta entonces.

  1. 2

    Imagen principal - Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
    Educación

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros

La organización mantiene la huelga general en Educación ... del 20 al 24 de octubre e incluye la bajada de ratios en Atención a la Diversidad y las sustituciones diarias entre las condiciones del acuerdo.

