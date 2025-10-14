Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

1 Fútbol | Racing Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero

El Racing presenta su propuesta de reforma de los Campos de Sport, estadio de propiedad municipal y ampliación que no cuenta con el respaldo del Ayuntamiento. Presupuestado en 70 millones, prevé nuevos espacios públicos y de ocio, con una gran plaza, y la ampliación y restauración del campo.

2 Hostelería Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas

Habrá licencias temporales, del 1 de marzo al 31 de diciembre, y permanentes, es decir, durante todo el año. La idea es que la nueva ordenanza pueda estar lista en primavera del año que viene.

3 Tribunales El fiscal superior defiende el pacto del 'caso Obras Públicas': «Se podían haber pedido más años de cárcel, pero ¿se habrían obtenido en un juicio?»

Jesús Arteaga reconoce un «fallo» en el cálculo inicial de las penas, pero asegura que ya se ha corregido y que incluso hay fecha para la ratificación del acuerdo ante la Audiencia Provincial, el 31 de octubre.

4 Santander Susto en el IES La Albericia por un «falso» escape de gas

Los docentes tuvieron que desalojar el instituto: «Solemos hacer dos simulacros al año, pero esta vez era una realidad».

5 Conflictos laborales La plantilla de DIGI en Cantabria retoma la huelga para rechazar el nuevo convenio

Los trabajadores han realizado una marcha por Santander que ha terminado en las sedes de CCOO y UGT para criticar que respaldasen el acuerdo.