Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Martes, 14 de octubre 2025, 14:33

  1. 1

    Imagen principal - Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
    Fútbol | Racing

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero

El Racing presenta su propuesta de reforma de los Campos de Sport, estadio de propiedad municipal y ampliación que no cuenta con el respaldo del Ayuntamiento. Presupuestado en 70 millones, prevé nuevos espacios públicos y de ocio, con una gran plaza, y la ampliación y restauración del campo.

  1. 2

    Imagen principal - Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
    Hostelería

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas

Habrá licencias temporales, del 1 de marzo al 31 de diciembre, y permanentes, es decir, durante todo el año. La idea es que la nueva ordenanza pueda estar lista en primavera del año que viene.

  1. 3

    Imagen principal - El fiscal superior defiende el pacto del 'caso Obras Públicas': «Se podían haber pedido más años de cárcel, pero ¿se habrían obtenido en un juicio?»
    Tribunales

    El fiscal superior defiende el pacto del 'caso Obras Públicas': «Se podían haber pedido más años de cárcel, pero ¿se habrían obtenido en un juicio?»

Jesús Arteaga reconoce un «fallo» en el cálculo inicial de las penas, pero asegura que ya se ha corregido y que incluso hay fecha para la ratificación del acuerdo ante la Audiencia Provincial, el 31 de octubre.

  1. 4

    Imagen principal - Susto en el IES La Albericia por un «falso» escape de gas
    Santander

    Susto en el IES La Albericia por un «falso» escape de gas

Los docentes tuvieron que desalojar el instituto: «Solemos hacer dos simulacros al año, pero esta vez era una realidad».

  1. 5

    Imagen principal - La plantilla de DIGI en Cantabria retoma la huelga para rechazar el nuevo convenio
    Conflictos laborales

    La plantilla de DIGI en Cantabria retoma la huelga para rechazar el nuevo convenio

Los trabajadores han realizado una marcha por Santander que ha terminado en las sedes de CCOO y UGT para criticar que respaldasen el acuerdo.

Top 50
  1. 1

    Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo
  2. 2

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  3. 3

    La Audiencia devuelve al Juzgado el caso de la sumisión química en Santander por un defecto de forma
  4. 4

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  5. 5

    Cantabria llora el fallecimiento de José Miguel Guerra, figura clave de la cultura montañesa
  6. 6

    Una trainera cántabra conquista el Támesis
  7. 7

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  8. 8

    David Göttler: «Puedes encontrar tu Everest en los Pirineos o en Picos de Europa»
  9. 9

    Mario González será este martes alcalde de Tudanca en medio de la polémica sobre su currículo
  10. 10

    Los vecinos contrarios al parking de Mataleñas plantean otro proyecto «sin muros ni asfalto»

