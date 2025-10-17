Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Viernes, 17 de octubre 2025, 14:40
-
1Santander
Gema Igual elabora un Presupuesto de 265 millones, con 63,7 para inversiones
La alcaldesa de la capital cántabra ha dado a conocer este viernes el borrador de las Cuentas del Ayuntamiento para 2026.
-
2Delitos
Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
La Guardia Civil ... instruye diligencias contra todos ellos por circular de forma temeraria en la ciudad del Besaya, en Zurita y en Villabáñez, hechos que eran compartidos después en un canal de YouTube.
-
3Fútbol
La oposición de Santander pide constituir «una mesa de trabajo» para estudiar el proyecto del Racing
PSOE, Vox, PRC e IU defienden la iniciativa del club santanderino como «una gran oportunidad para revitalizar El Sardinero». La alcaldesa, Gema Igual, se reunirá con el presidente del equipo, Manolo Higuera.
-
4Liébana
El periodista José Ribagorda será el Orujero Mayor 2025
La Fiesta del Orujo, de Interés Turístico Nacional, se desarrollará el fin de semana del 7 al 9 de noviembre en Potes.
-
5Detención
La Policía detiene a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
Al arrestado se le imputan al menos cinco hurtos y estafas en ambos lugares. En el momento de perpetrar los robos, el varón se encontraba disfrutando un permiso en un centro de inserción de Santander.
