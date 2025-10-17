El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada por el concejal de Economía, Javier García, este viernes, a su llegada a la rueda de prensa para presentar el borrador del Presupuesto para 2026. Daniel Pedriza

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:40

Comenta

  1. 1

    Santander

    Gema Igual elabora un Presupuesto de 265 millones, con 63,7 para inversiones

La alcaldesa de la capital cántabra ha dado a conocer este viernes el borrador de las Cuentas del Ayuntamiento para 2026.

  1. 2

    Imagen principal - Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
    Delitos

    Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega

La Guardia Civil ... instruye diligencias contra todos ellos por circular de forma temeraria en la ciudad del Besaya, en Zurita y en Villabáñez, hechos que eran compartidos después en un canal de YouTube.

