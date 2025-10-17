Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, acompañada por el concejal de Economía, Javier García, este viernes, a su llegada a la rueda de prensa para presentar el borrador del Presupuesto para 2026.

Viernes, 17 de octubre 2025

1 Santander Gema Igual elabora un Presupuesto de 265 millones, con 63,7 para inversiones

La alcaldesa de la capital cántabra ha dado a conocer este viernes el borrador de las Cuentas del Ayuntamiento para 2026.

2 Delitos Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega

La Guardia Civil ... instruye diligencias contra todos ellos por circular de forma temeraria en la ciudad del Besaya, en Zurita y en Villabáñez, hechos que eran compartidos después en un canal de YouTube.

3 Fútbol La oposición de Santander pide constituir «una mesa de trabajo» para estudiar el proyecto del Racing PSOE, Vox, PRC e IU defienden la iniciativa del club santanderino como «una gran oportunidad para revitalizar El Sardinero». La alcaldesa, Gema Igual, se reunirá con el presidente del equipo, Manolo Higuera. 4 Liébana El periodista José Ribagorda será el Orujero Mayor 2025 La Fiesta del Orujo, de Interés Turístico Nacional, se desarrollará el fin de semana del 7 al 9 de noviembre en Potes. 5 Detención La Policía detiene a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina Al arrestado se le imputan al menos cinco hurtos y estafas en ambos lugares. En el momento de perpetrar los robos, el varón se encontraba disfrutando un permiso en un centro de inserción de Santander.

