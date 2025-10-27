Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Lunes, 27 de octubre 2025

1 Tráfico La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo

Tendrán lugar en la calzada de la autovía A-67 en sentido Palencia, en el tramo comprendido entre los enlaces 168 y 159.

2 Salud La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia

La ... familia, que solicitó ayuda al Ministerio de Exteriores para fletar un avión militar dice que aún no tiene respuesta.

3 Laredo Investigan a una mujer por utilizar la tarjeta bancaria de un amigo sin su permiso durante diez años Un familiar de la víctima, de 67 años y con dificultad cognitiva, se percató de que se estaban haciendo compras no autorizadas en combustible, comida y ropa entre otros artículos. 4 Fútbol Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96 Tras pasar por equipos como el Valencia, Tenerife y Logroñés recaló en el cántabro donde jugó cinco partidos a la sombra de José Ceballos. 5 Santander La modificación del PGOU para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal Las pegas de los técnicos del Ayuntamiento, que piden 25 correcciones en el expediente que impulsa la Consejería, están retrasando la ejecución del proyecto.

