Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:03

    Tráfico

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo

Tendrán lugar en la calzada de la autovía A-67 en sentido Palencia, en el tramo comprendido entre los enlaces 168 y 159.

    Imagen principal - La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
    Salud

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia

La ... familia, que solicitó ayuda al Ministerio de Exteriores para fletar un avión militar dice que aún no tiene respuesta.

