Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El incidente no provocó daños personales pero sí materiales, y obligó a intervenir tanto a los bomberos de Santander como a la Policía Local ... y la Nacional.

2 Urbanismo El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas

Gobierno central, Ejecutivo regional y Ayuntamiento de Santander acuerdan en una nueva comisión de seguimiento de la integración ferroviaria actualizar las anualidades que deben pagar y prolongarlas hasta 2029.

3 Transporte Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas

La Benemérita organiza un gran operativo con varios vehículos y un helicóptero para llevar el cargamento incautado durante meses hasta una empresa donde se fundirá

4 Tribunales El Juzgado admite a trámite una querella de Pacma contra Susinos y Serdio por las extracciones de lobos

La jueza cita a declarar como investigados a la consejera de Desarrollo Rural y al director general de Montes, a quienes el Partido Animalista acusa de presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal. «Estamos tranquilos porque el TSJC ya nos ha dado la razón anteriormente», dice Susinos

5 Santander El PRC presenta su proyecto para salvar La Horadada de la piqueta

El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, apuesta por conservar el edificio y propone su transformación en un centro de ocio y deporte vinculado a las actividades náuticas.