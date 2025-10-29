Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:58
-
1Suceso
Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
El incidente no provocó daños personales pero sí materiales, y obligó a intervenir tanto a los bomberos de Santander como a la Policía Local ... y la Nacional.
-
2Urbanismo
El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
Gobierno central, Ejecutivo regional y Ayuntamiento de Santander acuerdan en una nueva comisión de seguimiento de la integración ferroviaria actualizar las anualidades que deben pagar y prolongarlas hasta 2029.
-
3Transporte
Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
La Benemérita organiza un gran operativo con varios vehículos y un helicóptero para llevar el cargamento incautado durante meses hasta una empresa donde se fundirá
-
4Tribunales
El Juzgado admite a trámite una querella de Pacma contra Susinos y Serdio por las extracciones de lobos
La jueza cita a declarar como investigados a la consejera de Desarrollo Rural y al director general de Montes, a quienes el Partido Animalista acusa de presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal. «Estamos tranquilos porque el TSJC ya nos ha dado la razón anteriormente», dice Susinos
-
5Santander
El PRC presenta su proyecto para salvar La Horadada de la piqueta
El portavoz regionalista en el Ayuntamiento de Santander, Felipe Piña, apuesta por conservar el edificio y propone su transformación en un centro de ocio y deporte vinculado a las actividades náuticas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión