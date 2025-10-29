El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:58

  1. 1

    Suceso

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»

El incidente no provocó daños personales pero sí materiales, y obligó a intervenir tanto a los bomberos de Santander como a la Policía Local ... y la Nacional.

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  3. 3

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  4. 4

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  5. 5

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  6. 6

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  7. 7 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales
  8. 8 El racinguismo se deja sentir en Logroño
  9. 9

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  10. 10 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa

