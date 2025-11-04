Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

En la zona más alta de la finca, ubicada en el barrio santanderino de Campogiro, se han sucedido los incendios durante los últimos días, ... en un espacio que está totalmente abandonado.

2 Industria Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción

La compañía acude a la sede del Gobierno de Cantabria para detallar el proyecto a la presidenta Buruaga, que prevé estar operativo en 2028.

3 El tiempo en Cantabria El viento sur enloquece el otoño: hasta 28º en la costa y rachas de hasta 100 km/h en el interior

La Aemet activa el aviso amarillo por viento desde este mediodía en Liébana (que se eleva a naranja esta medianoche) y a partir de las 18.00 horas en el centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro.

4 Besaya El PP de Torrelavega abandona el Pleno tras rechazarse debatir sus mociones de urgencia

Los populares defienden que el Pleno debe permitir a los grupos presentar sus iniciativas y anuncia que no tolerará más limitaciones al debate político.

5 Delitos Dos detenidos por robar nueve motos en un garaje de Liencres

La Guardia Civil ha recuperado ocho de las motocicletas sustraídas, la mayor parte en Polanco.