Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Martes, 4 de noviembre 2025, 14:30
-
1Santander
Las ruinas de La Remonta
En la zona más alta de la finca, ubicada en el barrio santanderino de Campogiro, se han sucedido los incendios durante los últimos días, ... en un espacio que está totalmente abandonado.
-
2Industria
Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
La compañía acude a la sede del Gobierno de Cantabria para detallar el proyecto a la presidenta Buruaga, que prevé estar operativo en 2028.
-
3El tiempo en Cantabria
El viento sur enloquece el otoño: hasta 28º en la costa y rachas de hasta 100 km/h en el interior
La Aemet activa el aviso amarillo por viento desde este mediodía en Liébana (que se eleva a naranja esta medianoche) y a partir de las 18.00 horas en el centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro.
-
4Besaya
El PP de Torrelavega abandona el Pleno tras rechazarse debatir sus mociones de urgencia
Los populares defienden que el Pleno debe permitir a los grupos presentar sus iniciativas y anuncia que no tolerará más limitaciones al debate político.
-
5Delitos
Dos detenidos por robar nueve motos en un garaje de Liencres
La Guardia Civil ha recuperado ocho de las motocicletas sustraídas, la mayor parte en Polanco.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión