Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:30

  1. 1

    Imagen principal - Las ruinas de La Remonta
    Santander

    Las ruinas de La Remonta

En la zona más alta de la finca, ubicada en el barrio santanderino de Campogiro, se han sucedido los incendios durante los últimos días, ... en un espacio que está totalmente abandonado.

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  4. 4

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  5. 5 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  6. 6

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  7. 7

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  8. 8

    Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam
  9. 9

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  10. 10

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle

