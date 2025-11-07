Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:57 Comenta Compartir

1 Solidaridad Llegó el día: todos con la Gran Recogida

Doscientos supermercados de Cantabria y cerca de 950 voluntarios participan hoy y mañana en la campaña anual del Banco de Alimentos.

2 Educación Los sindicatos docentes paralizan las huelgas temporalmente: «La solución está en un impasse»

Los representantes de ... la Junta de Personal Docente continuarán con «la pedagogía sobre la base social de la marea verde», explicando las reivindicaciones a familias, centros y la sociedad civil.

3 Economía Arasti pide al Ministerio acceso a la red para el Proyecto Altamira frente a otros centros de datos «especulativos» El consejero de Industria afirma que la iniciativa de Stoneshield Capital, que pretende invertir 3.600 millones, ha introducido como mejora la creación de un centro de supercomputación cuántica. 4 Sucesos Entra a una iglesia en Santander, increpa al cura y acaba robando los cartuchos de tinta del despacho El hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como autor de un delito de robo con violencia o intimidación. 5 Robos Detenido un saqueador de tuberías de cobre en un edificio en obras de Polanco Se trata de un vecino de Torrelavega de 51 años y múltiples antecedentes por robos con fuerza, que ya había arrancado más de veinte tubos de la calefacción del inmueble y se disponía a huir del lugar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión