Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:52

  1. 1

    Altercado

    Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío

Trece han sido arrestados en la capital cántabra y tres en Gijón por la pelea con lanzamiento de mobiliario urbano ocurrida a finales de septiembre ... que se grabó en vídeo y resultó viral en redes sociales.

Top 50
  1. 1

    Retenciones en la entrada a Santander a la altura del polígono de Parayas
  2. 2

    Ábalos muestra un certificado del Congreso para rebatir que los «folios» sean «dinero ilícito»
  3. 3

    Se vende piso en Santander por 49.000 euros y con okupas dentro
  4. 4

    Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
  5. 5

    La nueva carretera entre Viveda y Duález ya está abierta para aliviar el tráfico en Barreda
  6. 6

    Cantabria quiere reabrir el Ferial de Torrelavega, pero sin compraventa de animales
  7. 7

    Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
  8. 8

    Flying Tiger, La Quesona y Navarro Herbolario aterrizan en Valle Real
  9. 9

    El Ministerio apercibe a cuatro municipios cántabros por no cumplir el pago a proveedores
  10. 10

    Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños

