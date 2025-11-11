Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Martes, 11 de noviembre 2025, 14:52
-
1Altercado
Detenidos 16 ultras de fútbol por una reyerta multitudinaria en Cañadío
Trece han sido arrestados en la capital cántabra y tres en Gijón por la pelea con lanzamiento de mobiliario urbano ocurrida a finales de septiembre ... que se grabó en vídeo y resultó viral en redes sociales.
-
2Obituario
Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años
El conocido artista cántabro y linotipista jubilado de El Diario Montañés llevaba más de 30 años amenizando cada fiesta y romería de la región.
-
3Tráfico
Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos
El conductor, que tuvo que ser excarcelado por los Bomberos de Santander, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Valdecilla.
-
4Fútbol
El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa
El equipo verdiblanco viajará a El Toralín para verse las caras ante un rival de Primera RFEF.
-
5Meteorología
El viento pone en alerta el interior de Cantabria
Donde más se notará será en Liébana, que estará en aviso naranja miércoles y jueves. Los expertos avisan del riesgo de incendio que supone la combinación de viento sur, altas temperaturas y escasas precipitaciones
