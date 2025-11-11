Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Trece han sido arrestados en la capital cántabra y tres en Gijón por la pelea con lanzamiento de mobiliario urbano ocurrida a finales de septiembre ... que se grabó en vídeo y resultó viral en redes sociales.

2 Obituario Muere Julio de Las Fraguas, el amenizador de las fiestas cántabras, a los 72 años

El conocido artista cántabro y linotipista jubilado de El Diario Montañés llevaba más de 30 años amenizando cada fiesta y romería de la región.

3 Tráfico Herido un joven de 23 años tras volcar con su hormigonera en la entrada al puerto de Raos

El conductor, que tuvo que ser excarcelado por los Bomberos de Santander, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Valdecilla.

4 Fútbol El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa

El equipo verdiblanco viajará a El Toralín para verse las caras ante un rival de Primera RFEF.

5 Meteorología El viento pone en alerta el interior de Cantabria

Donde más se notará será en Liébana, que estará en aviso naranja miércoles y jueves. Los expertos avisan del riesgo de incendio que supone la combinación de viento sur, altas temperaturas y escasas precipitaciones