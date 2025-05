Una encuesta de Educación destaca que «el 65% de los profesores está satisfecho con su salario»

Un día después de la segunda huelga de docentes de la legislatura, con dos días de paro y una manifestación de 5.000 personas en ... Santander, el consejero de Educación ha continuado con su agenda habitual, pero sin esquivar el conflicto que mantiene con los sindicatos. De hecho, Sergio Silva ha presentado el primer estudio de satisfacción laboral y de convivencia en los centros públicos no universitarios de Cantabria. Y las conclusiones del estudio seguro que no van a sentar bien a la Junta de Personal Docente. Según el informe, «el 65% de los docentes de Cantabria están satisfechos con su salario». La Consejería ha tomado como base las respuestas de 5.336 trabajadores de la educación pública, en concreto 5.011 docentes, durante el curso 2024-2025 -más de la mitad del profesorado de la comunidad-.

La presentación ha sido a primera hora. Y la valoración del consejero a las jornadas de paro no se ha hecho esperar, pero «con más perspectiva después de la manifestación». Silva ha asegurado que el objetivo de Educación era «mantener la relativa normalidad durante los días», algo que, cree «hemos conseguido». Además, ha mostrado su «respeto a quién se ha querido manifestar o quién ha querido ejercer el derecho de huelga, como no puede ser de otra manera», pero sin valorar la diferencia entre las crifras que arrojaba la Junta de Personal Docente y las de Educación. «Los datos de participación que presentamos nos los vuelcan los centros, por tanto, son datos oficiales. Y no hay más datos oficiales, quiero recordarlo porque parece como que se mide a través de una especie de competición de cifras, yo no participo de esa discusión».

Igualmente ha asegurado que tendrá en cuenta la reivindicación de los docentes que participaron de la huelga y de la manifestación, «al igual que en la del pasado 3 de abril». Sin embargo, a la consulta de si va a haber una nueva convocatoria de mesa de diálogo, el consejero ha explicado que «no nos hemos apartado de la negociación, pero no hay una nueva fecha para negociar». De hecho, ha explicado que el hecho de estar «abiertos a la a la negociación, no significa que estemos permanentemente negociado».

Silva ha reiterado el «esfuerzo mayúsculo» que supone la última propuesta de 150,23 euros más al mes en 2028, que implica hacer «ingeniería presupuestaria». Y ha explicado que «lo intentamos hacer entender a los sindicatos durante la reunión del viernes 23 de mayo». Asimismo, con respecto a los sexenios y a las críticas de que Educación no se mueve de su propuesta, incluso, fuera del ámbito económico, el consejero ha manifestado que «hicimos una rebaja notable, de 50 horas menos». A pesar de la rebaja es firme en apuesta por «más formación para los docentes, creemos que es consustancial a su tarea».

El estudio también aborda la conviencia en los centros educativos. Y lo hace a través de la medición de cuestiones como la libertad para elegir métodos de trabajo, el uso de capacidades propias, las condiciones físicas de los docentes, las relaciones con compañeros de trabajo, con los superiores inmediatos, el modo de gestión, el horario o la estabilidad en el empleo de los docentes.

En términos generales y según la encuesta del Ejecutivo, los docentes de Cantabria están satisfechos laboralmente y con la convivencia en sus centros. El estudio refleja un 77% de satisfacción general. Mientras que en términos subjetivos, es decir, desde la situación de cada docente, el mismo dato se sitúa en un 76%. Por último, en el ámbito extrínseco, de los factores externos a los centros, relacionados con las condiciones generales de la Educación en Cantabria (las direcciones generales del Gobierno, la comunicación entre órganos, las responsabilidades asignadas a los docentes...), asciende al 78%.

Datos, en general, que distan de las reivindicaciones que plantearon las organizaciones sindicales docentes durante las reivindicaciones, que mostraban su descontento «más allá de lo económico» con las ratios por aula, la clausura de centros públicos, el impulso a la educación concertada y la imagen pública que se ofrece de los docentes, entre otros asuntos.